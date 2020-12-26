إطلاق نار غرب برلين.. سقوط إصابات وهروب المهاجمين

إطلاق نار غرب برلين.. سقوط إصابات وهروب المهاجمين

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إطلاق نار غرب برلين.. سقوط إصابات وهروب المهاجمين

إطلاق نار غرب برلين.. سقوط إصابات وهروب المهاجمين
http://almnatiq.net/?p=934030
المناطق - وكالات

أصيب أربعة أشخاص على الأقل بجروح اليوم إثر إطلاق نار في منطقة كروزبرج غرب العاصمة الألمانية برلين.
وأفادت الشرطة الألمانية أنها بدأت عمليات البحث في المنطقة، سيرا على الأقدام وعلى متن مروحية لكشف ملابسات الحادثة، مشيرة إلى هروب المهاجمين الذين لم يكشف عن هويتهم من الموقع.
وعثر على ثلاثة مصابين على أحد الطرق، فيما انتشل الرابع من قناة بالمنطقة.

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