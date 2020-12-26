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بلدية شرق الدمام: إطلاق مبادرة “الرقابة السرية ” وتحرير أكثر من ١٥٨ مخالفة

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بلدية شرق الدمام: إطلاق مبادرة “الرقابة السرية ” وتحرير أكثر من ١٥٨ مخالفة

بلدية شرق الدمام: إطلاق مبادرة “الرقابة السرية ” وتحرير أكثر من ١٥٨ مخالفة
http://almnatiq.net/?p=934065
الدمام - المناطق

كشفت بلدية شرق الدمام التابعة لأمانة المنطقة الشرقية عن تنفيذ مبادرة “الرقابة السرية “، مؤخرا، لتعزيز الرقابة الذاتية لدى العاملين في المجال الصحي، من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية في كافة المنشآت الصحية والتجارية.
وأكد رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم الغامدي، أنه انطلاقا من توجيهات معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لتكثيف الرقابة الصحية للأنشطة الصحية المتعلقة بصحة المستهلك، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين لمواجهة جائحة “كورونا”، فقد أطلقت البلدية مبادرة (الرقابة السرية)، من خلال زيارة تسوق يقوم بها المراقب دون ارتدائه الزي الرسمي للمنشآت الصحية مثل المطابخ أو مراكز التسوق أو المطاعم، ويتم من خلالها التأكد من التزام المنشأة بالإجراءات والاشتراطات الصحية.

وأبان الغامدي بأن المبادرة تتمثل في تشكيل فريق عمل من المراقبين الصحيين لزيارة المنشآت الصحية دون ارتداء الزي الرسمي والتعامل مع القائمين على المنشأة كأي متسوق عادي مع ملاحظة ورصد المخالفات الصحية الظاهرية والتحقق من الإجراءات الوقائية بعين المتسوق أولا” ثم بعين المراقب الصحي عند نهاية الجولة.

وأشار بأنه تم تنفيذ أكثر من ٤٠ زيارة نتج عنها تحرير ١٥٨ مخالفة واتلاف ٢٢ كيلوجرام من اللحوم والمواد المختلفة، كما ضبطت الجولات السرية مخالفات التهاون بالإجراءات الاحترازية كعدم قياس درجة الحرارة للزبائن وعدم لبس الكمام بالشكل الصحيح وعدم لبس القفاز أثناء تحضير الطعام والسماح بدخول أشخاص غير مرتدين للكمام وعدم تطبيق التباعد داخل المنشأة، وجرى تحرير المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية.

وقدم الغامدي شكره لجميع القائمين على الأنشطة الصحية الملتزمة بالضوابط والتوجيهات المتعلقة بالوقاية، مشددا على فاعلية تلك الاجراءات والتي تعتمد على وعي المواطن أولا”، ودعا الجميع الى المزيد من المشاركة حول ما يرصد في المنشآت الصحية من ملاحظات من خلال مركز ٩٤٠.

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