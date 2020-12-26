احدث الأخبار

التحالف : المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخاً بالستياً صباح اليوم (السبت) من محافظة (عمران) وسقوطه داخل محافظة (الجوف) باليمن
أبرز المواد
 كيم يعدم تجار العملات في كوريا الشمالية!
أبرز المواد
 بلدية شرق الدمام: إطلاق مبادرة “الرقابة السرية ” وتحرير أكثر من ١٥٨ مخالفة
المنطقة الشرقية
 “بناء” تحصد جائزة الملك عبد العزيز للجودة
أبرز المواد
 الكويت تعلن اعتقال متطرفين “بحوزتهم أسلحة”
أبرز المواد
 كورونا يعجل بـ”انقلاب اقتصادي”.. متى ستتجاوز الصين أمريكا؟
أبرز المواد
 الأمن الروسي يحبط مخططًا إرهابيًّا
أبرز المواد
 العثور على أشلاء بشرية في موقع انفجار ناشفيل
أبرز المواد
 اليابان تسجل 5 إصابات سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا
أبرز المواد
 ضربة إيطالية لحزب الله: إحباط “عملية أمفيتامين” بمليار دولار
أبرز المواد
 عبر تنظيم 8 لقاءات.. مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشارك في ملتقى مكة الثقافي
أبرز المواد
 أول دراسة عن “السلالة المتحورة”.. أخبار إيجابية وأخرى سلبية
أبرز المواد
التحالف : المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخاً بالستياً صباح اليوم (السبت) من محافظة (عمران) وسقوطه داخل محافظة (الجوف) باليمن

التحالف : المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخاً بالستياً صباح اليوم (السبت) من محافظة (عمران) وسقوطه داخل محافظة (الجوف) باليمن

أبرز المواد
كيم يعدم تجار العملات في كوريا الشمالية!

كيم يعدم تجار العملات في كوريا الشمالية!

أبرز المواد
بلدية شرق الدمام: إطلاق مبادرة “الرقابة السرية ” وتحرير أكثر من ١٥٨ مخالفة

بلدية شرق الدمام: إطلاق مبادرة “الرقابة السرية ” وتحرير أكثر من ١٥٨ مخالفة

المنطقة الشرقية
“بناء” تحصد جائزة الملك عبد العزيز للجودة

“بناء” تحصد جائزة الملك عبد العزيز للجودة

أبرز المواد

التحالف : المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخاً بالستياً صباح اليوم (السبت) من محافظة (عمران) وسقوطه داخل محافظة (الجوف) باليمن

التحالف : المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخاً بالستياً صباح اليوم (السبت) من محافظة (عمران) وسقوطه داخل محافظة (الجوف) باليمن
http://almnatiq.net/?p=934074

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم السبت ( 26 ديسمبر 2020م ) صاروخاً بالستياً من محافظة (عمران) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، و سقط داخل الأراضي اليمنية في محافظة (الجوف / شرق اليتمة).
وأوضح العميد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين .
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الإقليمي والدولي .

روابط ذات صلة

كيم يعدم تجار العملات في كوريا الشمالية!

كيم يعدم تجار العملات في كوريا الشمالية!
“بناء” تحصد جائزة الملك عبد العزيز للجودة

“بناء” تحصد جائزة الملك عبد العزيز للجودة
الكويت تعلن اعتقال متطرفين “بحوزتهم أسلحة”

الكويت تعلن اعتقال متطرفين “بحوزتهم أسلحة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*