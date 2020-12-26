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حريق يشب في مستشفى لمصابي كورونا بمصر.. والنار تخنق 7

حريق يشب في مستشفى لمصابي كورونا بمصر.. والنار تخنق 7
http://almnatiq.net/?p=934090
المناطق - وكالات

شب حريق في مستشفى يعالج مصابي كورونا في محافظة القليوبية المصرية، اليوم السبت، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص.

وفي التفاصيل، شهد مستشفى الأمل بمدينة العبور في محافظة القليوبية، والمخصص لاستقبال مصابي الفيروس المستجد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حريقا شب في قسم العناية المركزة جراء ماس كهربائي، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من مدير الحماية المدنية في المنطقة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بالرعاية المركزة لمستشفى الأمل بالعبور.

وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم إجلاء المرضى، إلا أن 7 أشخاص توفوا نتيجة الاختناق، في حين أصيب 5 آخرون.

يشار إلى أنه في 12 ديسمبر الجاري شهدت القليوبية في نفس اليوم 3 حرائق متفرقة، طالت شركة ومخزنا وسيارة للمحروقات.

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