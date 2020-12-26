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خادم الحرمين الشريفين يوجه الدعوة لرئيس دولة الإمارات للمشاركة في الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج

خادم الحرمين الشريفين يوجه الدعوة لرئيس دولة الإمارات للمشاركة في الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج

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خادم الحرمين الشريفين يوجه الدعوة لرئيس دولة الإمارات للمشاركة في الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج

خادم الحرمين الشريفين يوجه الدعوة لرئيس دولة الإمارات للمشاركة في الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج
http://almnatiq.net/?p=934096
المناطق - واس

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الـحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها بالرياض في الخامس من يناير المقبل.
وتسلم الرسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال استقباله ، في دبي ، اليوم ، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.
وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل دفع عجلة التعاون والتنسيق والتضامن بين دول وشعوب المجلس وصولاً إلى تحقيق التكامل الشامل على مختلف الصعد لاسيما الاقتصاد والأمن والدفاع وغيرها من المجالات التي تعود بالخير والاستقرار على الشعوب والدول الأعضاء .
وأكد سموه حرص دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على توطيد روابط الأخوة والتسامح بين شعوب دول المجلس وترسيخ العلاقات الأخوية التي لا تنفصم عراها مهما اعتراها من شوائب.

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