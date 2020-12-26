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المجلس العربي للطفولة يصدر تقويمه للعام الجديد حول الأطفال والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا

المجلس العربي للطفولة يصدر تقويمه للعام الجديد حول الأطفال والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا
http://almnatiq.net/?p=934098

أصدر المجلس العربي للطفولة والتنمية تقويمه السنوي للعام المقبل ٢٠٢١ والذي يدور موضوعه حول “أطفالنا والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي”، وتتصدره دعوة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس، بالعمل معا من أجل عالم أكثر أمنا ورحابة للطفل في كل مكان.
وأشار الأمين العام للمجلس الدكتور حسن البيلاوي، في بيان اليوم إلى أن التكنولوجيا الحديثة بما فيها الإنترنت ساهمت في إشباع نهم الطفل المعرفي، وساعدت في نموه اجتماعياً وإدراكياً ومنحته فرصة حقيقية للتواصل ومشاركة الأخرين، والاستماع للرأي الأخر، مما يكسبه مجموعة من القيم والمهارات بما فيها القدرة على الحوار وحل المشكلات واتخاذ القرارات.
يشار إلى أن التقويم هو إصدار دوري للمجلس ويحمل كل عام موضوعا يرتبط بتوجهات المجلس الإستراتيجية، ويصدر بدعم وشراكة من برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”.

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