الشباب يتعافى بثلاثية الباطن

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أنهى فريق الشباب الأول لكرة القدم، سلسلة التعثرات التي مر بها في الجولات الثلاث الماضية، بانتصاره على ضيفه الباطن 3-1، السبت، في لقاء جمعهما على ملعب الأمير خالد بن سلطان، لحساب الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوقف الشباب سلسة من الاخفاقات التي مر بها في الجولات الثلاث الماضية بدأت بالخسارة أمام القادسية 2-1، ومن ثم التعادل مع الاتحاد 1-1، والسقوط أمام التعاون بنتيجة كبيرة قوامها 4 أهداف دون رد.

ووضع البرتغالي فابيو لاعب الشباب فريقه في المقدمة، بتسجيله الهدف الأول عند الدقيقة 18، ليستمر تقدم صاحب الأرض والضيافة حتى نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، عزز نواف العابد النتيجة لصالح الشباب، بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 48، فيما قلص آبرو النتيجة لصالح الباطن عند الدقيقة 71، قبل أن يوس جوانكا الفارق إلى هدفين، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 78، واستمر تقدم الفريق الشبابي 3-1، حتى أعلن تركي الخضير حكم المباراة نهاية اللقاء.

ورفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، قبل أن يواجه الهلال في الجولة المقبلة، فيما تجمد رصيد الباطن الذي يستضيف الاتحاد في الجولة 11، عند 11 نقطة في المركز العاشر.