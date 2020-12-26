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تعليم تبوك يختتم مسابقة مدرستي هذا الأسبوع ويثمن جهود المشاركين

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تعليم تبوك يختتم مسابقة مدرستي هذا الأسبوع ويثمن جهود المشاركين

تعليم تبوك يختتم مسابقة مدرستي هذا الأسبوع ويثمن جهود المشاركين
http://almnatiq.net/?p=934110
تبوك - فايز السميري

تختتم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك هذا الأسبوع أعمال تحكيم مشاركات مسابقة منصة مدرستي بتعليم المنطقة التي تنطلق يوم غد الأحد بورشة عمل للجان التحكيم الفرعية على مستوى الإدارة في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية.وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك  إبراهيم بن حسين العُمري جهود المجتمع التعليمي في المنطقة بكافة فئاته من منسوبي التعليم وأولياء الأمور  نظير تفاعلهم ومشاركاتهم في مسابقة “مدرستي الرقمية” التي حققت أهدافها النوعية، في إثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتعزيز المشاركة المجتمعية في العمل التعليمي، ورسخت الوعي المهني للمنظومة التعليمية، داعياً إلى استثمار ما أنتجته المسابقة من مواد تثقيفية وتوعوية وما أبرزته من جوانب الإبداع في مجالاتها مشيراً  إلى إن الوزارة استهدفت من خلال هذه المسابقة  شرائح متنوعة تشمل (الطلاب والطالبات – منسوبي التعليم – أولياء الأمور – المهتمون بالتعليم – المهتمون بالتعلم الإلكتروني – المهتمون بالتطوير …وغيرهم ) لأن للتعلم عن بعد أهدافًا طموحة تسعى الوزارة لإرسائها على أرض الواقع، أبرزها التكامل بين هذه الشرائح لتحقيق تحول نوعي في التعليم يتناغم مع تطلعات الرؤية السعودية الطموحة 2030.من جهته أكد مدير مركز التميز  بتعليم تبوك خلف الشمري أنّ المرحلة الأولى من المسابقة انطلقت بداية الفصل الأول على مستوى مدارس المنطقة، وشهدت تفاعلًا من المجتمع التعليمي وكذلك أولياء الأمور من خلال مشاركات متنوعة وهادفة من المنتجات الإعلامية والتعليمية والتوعوية تتعلق بمنصة “مدرستي”، مشيراً إلى أنه تم ترشح الأعمال المميزة في المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية على مستوى مكاتب التعليم، والتي بدورها اختتمت عملية الفرز للأعمال المرشحة للمرحلة الثالثة على مستوى إدارة التعليم .وأضاف أن الأعمال المرشحة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة ستُفرز وتُحكَّم من قبل اللجان الفرعية المشكلة هذا الأسبوع، وتعلن النتائج على مستوى الإدارة وسيتم تكريم الفائزين والفائزات مع بداية الفصل الثاني بإذن الله.

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