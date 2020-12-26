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تعليم الشرقية ينفذ 51 برامج و3 ملتقيات لنحو 15 الف مستفيد

تعليم الشرقية ينفذ 51 برامج و3 ملتقيات لنحو 15 الف مستفيد

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تعليم الشرقية ينفذ 51 برامج و3 ملتقيات لنحو 15 الف مستفيد

تعليم الشرقية ينفذ 51 برامج و3 ملتقيات لنحو 15 الف مستفيد
http://almnatiq.net/?p=934114
المناطق - الدمام

نفذت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة التوجية والإرشاد نحو 51 برنامج توجيهياً و3 ملتقيات إرشادية خلال الفصل الدراسي الحالي لنحو 15 الف مستفيد .

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية ،سعيد الباحص ، أن البرامج الإرشادية والتوجيهية في تعليم المنطقة سعت لتوسيع دائرة خدماتها اثناء الجائحة وللتعاطي مع الاحتياج الفعلي النفسي والتوعوي وفقاً لأفضل الممارسات التربوية .

وأضاف الباحص ، أن المستفيدين من البرامج تجاوز 15 الف مستفيد سواء من البرامج المخصصة للبنين أو البنات ،لافتا إلى البرامج والملتقيات حققت نسبة حضور لما تحمله من جودة وحاجة للطالب أو الطالبة أو الاسرة و حتى المهتمين بالشأن التعليمي والتربوي .

وأشارإلى أن البرامج المنفذة الكترونياَ من تعليم المنطقة تضمنت حضور طلاب وطالبات واولياء أمور من الاشقاء في بعض الدول العربية مثل مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان والعراق وكذلك بعض المنظمات ذات الصلة بالتربية والطفولة ،مبيناً أن الجهود النوعية شملت التعامل مع كافة الحالات في برامج خاصة وطويلة المدى لبعض الحالات الإنسانية أو النفسية وغيرها ,

وأكد الباحص ، أن إدارة التعليم تعمل ضمن مشروع شامل لرفع كفاءة المنتجات في تعليم الشرقية وتحقيق أفضل النتائج لاسيما برامجها التوعوية والإرشادية ضمن مسارات ممنهجة وعلمية .

ونوه الباحص، بمستوى التعاون الكبير بين الاسرة والمدرسة خلال الفصل الدراسي الحالي لضمان سير رحلة التعليم منذ بداية الفصل الدراسي وحنى نهايته .حيث استهلت ببرامج التهئية والتعامل مع التعليم عن بعد وطرق التعلم الالكترونيالأمثل والتعلم الامن واستخدام الانترنت مرورا بالاستذكار الجيد والتربية الالكترونية وصولاً إلى برامج الإختبارات بلا قلق بالاضافة إلى ملتقيات الاستثمار الوطني لصحة نفسية مستدامة 2020.

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