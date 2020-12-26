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أمير مكة يبدأ جولاته التفقدية السنوية بمحافظة جدة

أمير مكة يبدأ جولاته التفقدية السنوية بمحافظة جدة

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أمير مكة يبدأ جولاته التفقدية السنوية بمحافظة جدة

أمير مكة يبدأ جولاته التفقدية السنوية بمحافظة جدة
http://almnatiq.net/?p=934117
المناطق - واس

يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يوم غد، جولاته التفقدية السنوية لمحافظات المنطقة بزيارة محافظة جدة.
ويقف أمير منطقة مكة المكرمة، خلال الجولة التي يرافقه فيها صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، على عددٍ من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة، ويستمع إلى شرحٍ من مسؤولي الجهات عن سير العمل في المشاريع ونسب ومواعيد إنجازها.
ثمّ يرأس سموه في مقر المحافظة، اجتماعاً للمجلس المحلي يتم خلاله استعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها ، وكذلك سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة، كما يستمع سموه إلى مطالب الأهالي بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة.
وتهدف زيارات سمو الأمير خالد الفيصل السنوية لمحافظات المنطقة، لتحقيق مرتكزات إستراتيجية المنطقة في جانبي بناء الإنسان وتنمية المكان بطريقة متوازنة ومتوازية .

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