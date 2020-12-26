بدر بن عبدالمحسن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. ويوجه رسالة هامة للمتخوفين

المناطق - الرياض

تلقى الأمير بدر بن عبدالمحسن، اليوم السبت، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح “كوفيد-19” التي تنفذها وزارة الصحة.

وأعرب “الأمير بدر” في حديث مع قناة “الإخبارية”، عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه المملكة وكيف سبقت أوروبا في حصول المواطنين والمقيمين على اللقاح.

وأوضح أن أخذ التطعيم لا يستغرق أكثر من 5 دقائق، ولا يوجد به شئ يثير الخوف، ولا وجود لما يروجه البعض من مخاوف وتهاويل، قائلًا: “خذ اللقاح وتوكل على الله وإن شاء الله ما راح تشوف إلا العافية، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل”.

وختم “الأمير بدر” بالتأكيد على أن مبادرة ولي العهد بأخذ اللقاح دليل على “الثقة وهذا الواجب أن يحدث فأكثر المسؤولين تلقوا اللقاح فتوكل على الله وخذ اللقاح”.