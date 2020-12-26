النصر يتعثر أمام ضمك في أولى مبارياته على ملعبه الجديد

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http://almnatiq.net/?p=934133
المناطق - الرياض

خيم التعادل الإيجابي على مواجهة النصر وضمك، بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين، علي ملعب جامعة الملك سعود. 

وأحرز الهدف الأول لفريق نادي النصر اللاعب بيتروس ماتيوس في الدقيقة 10 من عمر المباراة، بينما سجل الهدف الأول  لفريق نادي ضمك اللاعب سيرجيو فيتور في الدقيقة 36.

ونجح اللاعب بيتروس ماتيوس في هز شباك ضمك في الدقيقة 3+45، فيما حقق الهدف الثاني لضمك اللاعب مايكون بيريرا روكي في الدقيقة 48.

وبهذه النتيجة، بلغ النصر النقطة الثامنة، ويلاقي الفيصلي الخميس 31 ديسمبر، بينما ضمك يصل إلى 8 نقاط، ويستضيف الفتح في الأول من يناير.

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