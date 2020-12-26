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قنصلية أمريكا في الظهران تزور العلا وتبوك

قنصلية أمريكا في الظهران تزور العلا وتبوك
http://almnatiq.net/?p=934136
المناطق - الرياض

تحدثت قنصلية أمريكا في الظهران، نيكول مانز، عن انطباعاتها أثناء زيارتها للعلا، قائلة:” السلام عليكم،  حياكم الله، يعجز التعبير في وصف الطبيعة الساحرة بالعلا وتبوك “.

وأضافت ” مانز ” خلال حوارها عبر قناة العربية:” شكرا على كرم أهل الشمال “، لافتة:” تبوك تحتضن أغصان العنب والزيتون، ويوجد بها أول سكك حديدية في المملكة “، كما أثارت جدلا واسعا بتصريحها الخير متوقع حول زيارتها للعلا.

وكانت قنصلية أمريكا في الظهران أثارت تفاعلا، بعد نشرها صورة فتاة ترتدي زيا تقليديا سعوديا.

وعلقت ” مانز ” على الصورة، قائلة:” احزروا من يستمتع حقا بالتعلم عن ثقافة وتقاليد السعودية! من يعرف ما اسم هذا الزي؟ ” مستشهدة بوسم ” الشرقية في قلبي “.

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