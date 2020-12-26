الهلال والاتحاد يتعادلان في الجولة العاشرة

المناطق - الرياض

تعادل فريق الهلال مع ضيفه فريق الاتحاد، في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بنتيجة 1-1، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف الاتحاد اللاعب عبدالرحمن العبود عند الدقيقة 19 من الشوط الأول، قبل أن يعادل النتيجة الهلال عن طريق اللاعب صالح الشهري عند الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الهلال نقاطه لـ 23 نقطة محتلًا المركز الأول، بينما ارتفع رصيد الاتحاد لـ 15 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا في سُلّم الترتيب.