احدث الأخبار

الهلال والاتحاد يتعادلان في الجولة العاشرة
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة تطلق “منصة وبطاقة الحج الذكية” ضمن ملتقى مكة الثقافي
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد
أبرز المواد
 وزير الصحة: ارتفاع نسبة المسجَّلين لتلقي اللقاح 5 أضعاف
أبرز المواد
 المرور: القبض على مفحط حي الفيصلية بسكاكا
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تستعد لإطلاق النسخة الثانية من برنامج “الإقامة الفنية”
أبرز المواد
 عدد الإصابات بكورونا يلامس الـ 80 مليون عبر العالم
أبرز المواد
 الزكاة والدخل: الفوتره الإلكترونية ستكون إلزامية بدءاً من هذا الموعد
أبرز المواد
 قنصلية أمريكا في الظهران تزور العلا وتبوك
أبرز المواد
 النصر يتعثر أمام ضمك في أولى مبارياته على ملعبه الجديد
أبرز المواد
 العدل توضح موقف العمل بالوكالة الشرعية بعد وفاة الموكِل
أبرز المواد
 بدر بن عبدالمحسن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. ويوجه رسالة هامة للمتخوفين
أبرز المواد
الهلال والاتحاد يتعادلان في الجولة العاشرة

الهلال والاتحاد يتعادلان في الجولة العاشرة

أبرز المواد
وزارة الحج والعمرة تطلق “منصة وبطاقة الحج الذكية” ضمن ملتقى مكة الثقافي

وزارة الحج والعمرة تطلق “منصة وبطاقة الحج الذكية” ضمن ملتقى مكة الثقافي

أبرز المواد
أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد

أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد

أبرز المواد
وزير الصحة: ارتفاع نسبة المسجَّلين لتلقي اللقاح 5 أضعاف

وزير الصحة: ارتفاع نسبة المسجَّلين لتلقي اللقاح 5 أضعاف

أبرز المواد

الهلال والاتحاد يتعادلان في الجولة العاشرة

الهلال والاتحاد يتعادلان في الجولة العاشرة
http://almnatiq.net/?p=934160
المناطق - الرياض

تعادل فريق الهلال مع ضيفه فريق الاتحاد، في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بنتيجة 1-1، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل هدف الاتحاد اللاعب عبدالرحمن العبود عند الدقيقة 19 من الشوط الأول، قبل أن يعادل النتيجة الهلال عن طريق اللاعب صالح الشهري عند الدقيقة 85 من عمر اللقاء.
وبهذه النتيجة رفع الهلال نقاطه لـ 23 نقطة محتلًا المركز الأول، بينما ارتفع رصيد الاتحاد لـ 15 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا في سُلّم الترتيب.

روابط ذات صلة

وزارة الحج والعمرة تطلق “منصة وبطاقة الحج الذكية” ضمن ملتقى مكة الثقافي

وزارة الحج والعمرة تطلق “منصة وبطاقة الحج الذكية” ضمن ملتقى مكة الثقافي
أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد

أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد
وزير الصحة: ارتفاع نسبة المسجَّلين لتلقي اللقاح 5 أضعاف

وزير الصحة: ارتفاع نسبة المسجَّلين لتلقي اللقاح 5 أضعاف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*