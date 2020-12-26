بالصور.. في يومها الـ45 حملة أمنية مكثفة تضبط عدد من المخالفين في وادي الدواسر

وادي الدواسر - فالح الدوسري تصوير - محمد ال مسحل

نفذت الجهات الأمنية مساء أمس حملة أمنية مكثفة في محافظة وادي الدواسر شاركت فيها جميع القطاعات الأمنية بالمحافظة استهدفت عدد من المخالفات . جاء ذلك بإشراف ميداني من محافظ وادي الدواسر الأستاذ فهد بن عبدالله المسعود وبمتابعة ميدانية من مدير شرطة المحافظة العقيد سليمان بن سعد العتيبي .

وأكد محافظ وادي الدواسر ان هذه الحملة تأتي وفق التوجهيات المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وسمو نائبه الذين يؤكدان دائماً على ضرورة حفظ الامن وتطبيق المخالفات بحق المخالفين .

وأشار المحافظ المسعود الى ان الحملة تنفذ بين حين وآخر وقد حققت أهدافها المرجوة مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به الجهات الأمنية بالمحافظة بشكل دائم وبهذه الحملة على وجه الخصوص .

يذكر ان الحملة انطلقت منذ مايقارب الـ45 يومًا وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المرورية والأمنية .