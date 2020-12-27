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الولايات المتحدة تسجل 146.5 ألف إصابة مؤكدة و 1692 وفاة بكورونا

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الولايات المتحدة تسجل 146.5 ألف إصابة مؤكدة و 1692 وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 146.5 ألف إصابة مؤكدة و 1692 وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=934186
المناطق - وكالات

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 146,512 إصابة مؤكدة و 1,692 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 18,730,806 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 329,592 حالة وفاة.

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