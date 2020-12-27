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72 ألف أسرة استفادت من “البناء الذاتي” حتى نوفمبر 2020

72 ألف أسرة استفادت من “البناء الذاتي” حتى نوفمبر 2020

أبرز المواد

72 ألف أسرة استفادت من “البناء الذاتي” حتى نوفمبر 2020

72 ألف أسرة استفادت من “البناء الذاتي” حتى نوفمبر 2020
http://almnatiq.net/?p=934190
المناطق - الرياض

بلغ إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي ضمن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان منذ بداية العام الجاري 2020 حتى نوفمبر الماضي نحو 72 ألف أسرة، في إطار سعي البرنامج لتسهيل تملّك المواطنين وتمكين من يملكون أراضي من بناء وحداتهم السكنية وفقاً لرغباتهم.
ويأتي هذا العدد ضمن إجمالي الأسر المستفيدة من البرنامج خلال هذا العام والبالغ عددها 356,808 أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية، بما يتجاوز الرقم المستهدف لهذا العام والمحدد بخدمة 300 ألف أسرة، وكان البرنامج أعلن في وقت سابق خدمته أكثر من مليون أسرة منذ بداية البرنامج في العام 2017 وحتى الآن.
كما يوفّر برنامج سكني خدمة التصاميم الهندسية للمستفيدين، حيث أتاح موقع وتطبيق “سكني” تصاميم نموذجية متعددة ومتنوعة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية مقدمة من أكثر من 10 مكاتب هندسية ذات الخبرة والكفاءة في هذا المجال، لتوفير التصاميم المميزة التي تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة، وتلبي مختلف احتياجات وأذواق المواطنين الراغبين ببناء أراضيهم من مستفيدي خيار البناء الذاتي، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية.
ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق من وزارة الإسكان أو الصندوق العقاري، بهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول 2030 بحسب مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
يُذكر أن برنامج “سكني” أعلن عن تجاوزه لمستهدفاته لهذا العام 2020 قبل شهرين من نهاية العام بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة سعودية حتى أكتوبر الماضي، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية التي تلبّي تطلّعاتهم وقدراتهم، وتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030 –.

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