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“البيئة” تصادر135 طنًا من الحطب المحلي مخبأة داخل مستودع مخالف بالرياض

“البيئة” تصادر135 طنًا من الحطب المحلي مخبأة داخل مستودع مخالف بالرياض
http://almnatiq.net/?p=934193
المناطق - الرياض

تمكنت فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 135 طنًا من الحطب المحلي داخل مستودع يستخدم كنقطة توزيع للحطب المحلي بأحد المواقع العشوائية خلف نادي الفروسية بالعاصمة الرياض .
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لمنع ومكافحة الاحتطاب والحفاظ على البيئة وضمن حملاتها المشتركة مع القوات الخاصة للأمن البيئي، وقوات أمن الطرق لضبط المخالفين لنظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة بحق المخالفين، وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.
وفي سياق متصل وضمن إطار الحملة التي تقوم بها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمكافحة الاحتطاب ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بقعاء بالتعاون مع شرطة المحافظة فجر أمس عدد 3 سيارات محملة بالحطب المحلي لغرض البيع، الذي يعد مخالفًا لنظام المراعي والغابات والتعليمات تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تتخذ عدة إجراءات لتعزيز حماية البيئات الرعوية والأخرى التي تنمو فيها الأشجار على امتداد جغرافي، عبر نشر فرق ميدانية رقابية تحول دون العبث بموارد الطبيعة أو الاحتطاب كما نفذت،- وما زالت-، عدد من الخطوات للحد من ظاهرة الاحتطاب، وأسهمت تلك الحملات بالإضافة إلى الحملات التوعوية والأنظمة التي سنتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في تنامي الوعي المجتمعي بضرورة المحافظة على البيئة، والحد من الاحتطاب، وإعادة زراعة الأشجار في بيئتها، ودعم حملة “لنجعلها خضراء” التي نفذتها الوزارة على مستوى المملكة.

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