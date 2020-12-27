احدث الأخبار

فنون الحدود الشمالية تطلق دورة في أساسيات التصوير الضوئي
منطقة الحدود الشمالية
 هجرة مؤقتة.. “البلد الحلم” يفتح أبوابه للموهوبين تكنولوجيًا
أبرز المواد
 هذه المرة “المحرك الأيسر”.. مشكلة أخرى بـ”الطائرة المشؤومة”
أبرز المواد
 كلوب “يفاجئ الجميع”: نعم أخطأت.. وسبب واحد يدفع صلاح للرحيل
أبرز المواد
 الرئيس اليمني يثمن جهود تحالف دعم الشرعية لإنجاح اتفاق الرياض
أبرز المواد
 الثقافة تجمع أجيال المبدعين من الرواد والمواهب الشابة في موقع واحد
أبرز المواد
 “البيئة” تصادر135 طنًا من الحطب المحلي مخبأة داخل مستودع مخالف بالرياض
أبرز المواد
 72 ألف أسرة استفادت من “البناء الذاتي” حتى نوفمبر 2020
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة تطلق “منصة وبطاقة الحج الذكية”
أبرز المواد
 بعد تأدية اليمين الدستورية.. وزراء الحكومة اليمنية يستعدون لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز إيرادات الدولة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 146.5 ألف إصابة مؤكدة و 1692 وفاة بكورونا
أبرز المواد
 أمل جديد لصد الوباء.. عقار “يمنع الإصابة بفيروس كورونا”
أبرز المواد
فنون الحدود الشمالية تطلق دورة في أساسيات التصوير الضوئي

فنون الحدود الشمالية تطلق دورة في أساسيات التصوير الضوئي

منطقة الحدود الشمالية
هجرة مؤقتة.. “البلد الحلم” يفتح أبوابه للموهوبين تكنولوجيًا

هجرة مؤقتة.. “البلد الحلم” يفتح أبوابه للموهوبين تكنولوجيًا

أبرز المواد
هذه المرة “المحرك الأيسر”.. مشكلة أخرى بـ”الطائرة المشؤومة”

هذه المرة “المحرك الأيسر”.. مشكلة أخرى بـ”الطائرة المشؤومة”

أبرز المواد
كلوب “يفاجئ الجميع”: نعم أخطأت.. وسبب واحد يدفع صلاح للرحيل

كلوب “يفاجئ الجميع”: نعم أخطأت.. وسبب واحد يدفع صلاح للرحيل

أبرز المواد

الثقافة تجمع أجيال المبدعين من الرواد والمواهب الشابة في موقع واحد

الثقافة تجمع أجيال المبدعين من الرواد والمواهب الشابة في موقع واحد
http://almnatiq.net/?p=934194
المناطق - الرياض

تستعد وزارة الثقافة لإطلاق النسخة الثانية من برنامج “الإقامة الفنية / البلد” للعام 2021-2022م.
وتستهدف الفعالية الفنّانين والباحثين والقيّمين الفنيين والكتّاب من داخل المملكة وخارجها، للمشاركة في البرنامج الذي سيقام في رباط الخنجي بقلب مدينة جدة التاريخية أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وذلك من أجل جمع أجيال المبدعين من الرواد والمواهب الشابة في موقع واحد يوفر بيئة فنية ملهمة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز التفكير النقدي والتبادل الثقافي والتوعية المجتمعية، إلى جانب تحفيز الحوار بين الأجيال الفنية المختلفة، إضافة إلى توفير سبل التعاون وبيئة العمل الجاذبة لدعم التطوّر الإبداعي للفنّانين.
يذكر أن برنامج “الإقامة الفنية / البلد” الذي تنظمه وزارة الثقافة يأتي ضمن سلسلة من الإقامات الممولة بشكلٍ كامل من برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وذلك من أجل تنمية القدرات والمواهب في القطاعات الثقافية، والتشجيع على الابتكار ودعم الإنتاج المحلي فيها.

روابط ذات صلة

هجرة مؤقتة.. “البلد الحلم” يفتح أبوابه للموهوبين تكنولوجيًا

هجرة مؤقتة.. “البلد الحلم” يفتح أبوابه للموهوبين تكنولوجيًا
هذه المرة “المحرك الأيسر”.. مشكلة أخرى بـ”الطائرة المشؤومة”

هذه المرة “المحرك الأيسر”.. مشكلة أخرى بـ”الطائرة المشؤومة”
كلوب “يفاجئ الجميع”: نعم أخطأت.. وسبب واحد يدفع صلاح للرحيل

كلوب “يفاجئ الجميع”: نعم أخطأت.. وسبب واحد يدفع صلاح للرحيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*