احدث الأخبار

ميسي إلى جانب نيمار.. كيف وأين سيجتمع النجمان مجددا؟
أبرز المواد
 فنون الحدود الشمالية تطلق دورة في أساسيات التصوير الضوئي
منطقة الحدود الشمالية
 هجرة مؤقتة.. “البلد الحلم” يفتح أبوابه للموهوبين تكنولوجيًا
أبرز المواد
 هذه المرة “المحرك الأيسر”.. مشكلة أخرى بـ”الطائرة المشؤومة”
أبرز المواد
 كلوب “يفاجئ الجميع”: نعم أخطأت.. وسبب واحد يدفع صلاح للرحيل
أبرز المواد
 الرئيس اليمني يثمن جهود تحالف دعم الشرعية لإنجاح اتفاق الرياض
أبرز المواد
 الثقافة تجمع أجيال المبدعين من الرواد والمواهب الشابة في موقع واحد
أبرز المواد
 “البيئة” تصادر135 طنًا من الحطب المحلي مخبأة داخل مستودع مخالف بالرياض
أبرز المواد
 72 ألف أسرة استفادت من “البناء الذاتي” حتى نوفمبر 2020
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة تطلق “منصة وبطاقة الحج الذكية”
أبرز المواد
 بعد تأدية اليمين الدستورية.. وزراء الحكومة اليمنية يستعدون لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز إيرادات الدولة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 146.5 ألف إصابة مؤكدة و 1692 وفاة بكورونا
أبرز المواد
ميسي إلى جانب نيمار.. كيف وأين سيجتمع النجمان مجددا؟

ميسي إلى جانب نيمار.. كيف وأين سيجتمع النجمان مجددا؟

أبرز المواد
فنون الحدود الشمالية تطلق دورة في أساسيات التصوير الضوئي

فنون الحدود الشمالية تطلق دورة في أساسيات التصوير الضوئي

منطقة الحدود الشمالية
هجرة مؤقتة.. “البلد الحلم” يفتح أبوابه للموهوبين تكنولوجيًا

هجرة مؤقتة.. “البلد الحلم” يفتح أبوابه للموهوبين تكنولوجيًا

أبرز المواد
هذه المرة “المحرك الأيسر”.. مشكلة أخرى بـ”الطائرة المشؤومة”

هذه المرة “المحرك الأيسر”.. مشكلة أخرى بـ”الطائرة المشؤومة”

أبرز المواد

ميسي إلى جانب نيمار.. كيف وأين سيجتمع النجمان مجددا؟

ميسي إلى جانب نيمار.. كيف وأين سيجتمع النجمان مجددا؟
http://almnatiq.net/?p=934208
المناطق -وكالات

يبدو أن رحيل توماس توخيل عن تدريب باريس سان جرمان، قد يكون “فأل خير” على النادي الفرنسي الذي يتطلع إلى تعديل وضعه محليا وإكمال مسيرته بنجاح في دوري أبطال أوروبا.

وحسب تقارير صحفية فرنسية، فإن ماوريسيو بوكيتينو المدرب الأرجنتيني الأوفر حظا لخلافة توخيل، قد يساعد النادي على ضم مواطنه ليونيل ميسي في الصيف المقبل.

والخميس قالت وسائل إعلام فرنسية وألمانية إن توخيل رحل بالفعل عن باريس سان جرمان، وإن بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، يبدو الأقرب لخلافته.

وبحسب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، يمكن لميسي أن يرافق بوكيتينو إلى “ملعب الأمراء” الموسم المقبل، حيث تجمع الاثنين علاقة طيبة.

وينتهي ارتباط ميسي مع برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الجاري، ويمكن أن يدخل اللاعب بدءا من يناير المقبل في مفاوضات رسمية مع أي ناد يريد ضمه.

وتوترت العلاقة بين ميسي وناديه خلال الصيف الماضي بعد أزمة استمرت أسابيع، عندما طلب صاحب الـ33 عاما الرحيل، إلا أن إدارة النادي رفضت وتمسكت ببند الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو.

ولطالما كان باريس سان جرمان أحد الوجهات المرجحة لميسي، إذ أنه من بين الأندية الأوروبية القليلة القادرة على دفع راتب اللاعب صاحب الأجر الأعلى عالميا.

ويمتلك ميسي بالفعل العديد من الأصدقاء في باريس سان جرمان، أبرزهم نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى العاصمة الفرنسية في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة عرفتها كرة القدم بتاريخها.

ويعتقد أن الانتخابات المقررة في برشلونة في 24 يناير المقبل، ستلعب دورا مهما في تحديد مصير ميسي في النادي الكتالوني، بعد هدوء الأزمة الأخيرة على خلفية استقالة جوزيه ماريا بارتوميو من منصبه كرئيس للنادي.

ويقول جميع المرشحين لقيادة برشلونة إن ميسي في خططهم المستقبلية، ويرفضون التفريط في اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات.

روابط ذات صلة

هجرة مؤقتة.. “البلد الحلم” يفتح أبوابه للموهوبين تكنولوجيًا

هجرة مؤقتة.. “البلد الحلم” يفتح أبوابه للموهوبين تكنولوجيًا
هذه المرة “المحرك الأيسر”.. مشكلة أخرى بـ”الطائرة المشؤومة”

هذه المرة “المحرك الأيسر”.. مشكلة أخرى بـ”الطائرة المشؤومة”
كلوب “يفاجئ الجميع”: نعم أخطأت.. وسبب واحد يدفع صلاح للرحيل

كلوب “يفاجئ الجميع”: نعم أخطأت.. وسبب واحد يدفع صلاح للرحيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*