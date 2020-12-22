فنون الحدود الشمالية تطلق دورة في أساسيات التصوير الضوئي

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أطلقت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية ،ممثلة في لجنة التصوير الضوئي ،دورة في “أساسيات التصوير الضوئي “وتستمر لمدة يومي السبت الأحد .

وتتضمن برامج الدورة التي تنفذها المدربة حنان العنزي ،عدداً من المحاور أبرزها مفهوم التصوير الفوتوغرافي، ومثلث التعريض والبعد البؤري وأنواع العدسات وأوضاع التصوير “التلقائية والاحترافية” وكيفية حمل الكاميرا بالطريقة الصحيحة إلى جانب خاصية التركيز في الكاميرات وأنواع الكاميرات وشرح مفصل عن محتوى الكاميرا وكيفية استخدامها والتعامل معها بالشكل الصحيح والتعرف على التعريض الضوئي.

وأوضح، مدير الجمعية خلف القاران عن تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة وورش العمل المتخصصة وعقد لقاءات دورية للمهتمين والمهتمات من أبناء وبنات المنطقة خلال الفترة القادمة.

ودعت ،الجمعية الراغبات بالتسجيل والانضمام بالدورة عبر جوال رقم واتساب 0540836696