بايدن يدعو ترمب للتوقيع على حزمة التخفيف من آثار كورونا

بايدن يدعو ترمب للتوقيع على حزمة التخفيف من آثار كورونا

أبرز المواد
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ولاية “ألازيغ” شرقي تركيا

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ولاية “ألازيغ” شرقي تركيا

أبرز المواد
رسمياً.. سلطنة عُمان تبدأ حملة التلقيح للتحصين ضد كوفيد-19

رسمياً.. سلطنة عُمان تبدأ حملة التلقيح للتحصين ضد كوفيد-19

أبرز المواد
المسند: الحالة المطرية السادسة في هذا الموسم تواصل عطاءها

المسند: الحالة المطرية السادسة في هذا الموسم تواصل عطاءها

أبرز المواد

بايدن يدعو ترمب للتوقيع على حزمة التخفيف من آثار كورونا

بايدن يدعو ترمب للتوقيع على حزمة التخفيف من آثار كورونا
http://almnatiq.net/?p=934253
المناطق - وكالات

دعا الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب إلى التوقيع على حزمة التخفيف من تداعيات فيروس كورونا التي أقرها الكونجرس بموافقة الحزبين.

وقال بايدن في بيان صحفي اليوم السبت، إن رفض الجمهوريين القيام بذلك هو أمر غير مسؤول وستكون له “عواقب وخيمة”، وأضاف أنه إذا لم يوقع ترمب على الحزمة على الفور، سيفقد نحو عشرة ملايين أمريكي مدفوعات البطالة.

ووافق الكونجرس على حزمة التخفيف من آثاركورونا التي تبلغ قيمتها أكثر من 900 مليار دولار، لكن ترمب رفضها ووصف مشروع القانون بأنه “وصمة عار” وطالب بزيادة مدفوعات التحفيز الفردية من 600 دولار إلى 2000 دولار.

وأمام ترمب رسميا فرصة حتى أوائل يناير للتوقيع على مشروع القانون ليصير قانونا أو يستخدم الفيتو لرفضه.

روابط ذات صلة

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ولاية “ألازيغ” شرقي تركيا

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ولاية “ألازيغ” شرقي تركيا
رسمياً.. سلطنة عُمان تبدأ حملة التلقيح للتحصين ضد كوفيد-19

رسمياً.. سلطنة عُمان تبدأ حملة التلقيح للتحصين ضد كوفيد-19
المسند: الحالة المطرية السادسة في هذا الموسم تواصل عطاءها

المسند: الحالة المطرية السادسة في هذا الموسم تواصل عطاءها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*