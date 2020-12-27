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“الزكاة والدخل” تجدد الدعوة إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات المالية

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“الزكاة والدخل” تجدد الدعوة إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات المالية

“الزكاة والدخل” تجدد الدعوة إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات المالية
http://almnatiq.net/?p=934255
المناطق - الرياض

جدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، دعوتها للمكلفين إلى الاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، في مبادرة من الهيئة لتمكين عملائها من تصحيح أوضاعهم المالية والامتثال لواجباتهم الزكوية والضريبية.
وأكدت الهيئة أن المكلفين الذين قدّموا اعتراضات على قرارات صادرة من الهيئة، في تاريخ سابق للثلاثين من شهر سبتمبر الماضي، ولم يصدر بشأنها قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة، بإمكانهم الاستفادة من مبادرة الإلغاء، شريطة التزام المكلف بسداد أصل الضريبة أو طلب تقسيطها، وسحْب الاعتراض المقيَّد لدى الجهة القضائية المختصة، مبينةً في السياق نفسه بأن الإعفاء من الغرامات لا يشمل تلك الموقَعة في حق مكلف بسبب ارتكابه مخالفة تهرُّب ضريبي.
ودعتْ هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى تقديم طلب عبر موقعها الإلكتروني (www.gazt.gov.sa)، مع إرفاق نموذج الطلب الورقي وما يثبت صفة مقدم الطلب.
كما دعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن المبادرة، إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

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