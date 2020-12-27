الأرصاد : أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مكة وتبوك

المناطق - الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة والكامل وبحرة ورابغ الأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثانية عشرة مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك، يتضمن – بمشيئة الله – سحباً وأمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تبوك ومحافظة تيماء والوجه وأملج, تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً .