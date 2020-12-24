الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل

الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل

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أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها

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الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل

الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل
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المناطق - الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها تضمن – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيزة مسبوقة برياح سطحية تشمل السليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وموقق.
وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية تستمر حتى الثانية عشرة مساء.

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