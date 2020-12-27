عُمان تبدأ حملة للوقاية من فيروس كورونا

عُمان تبدأ حملة للوقاية من فيروس كورونا

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عُمان تبدأ حملة للوقاية من فيروس كورونا

عُمان تبدأ حملة للوقاية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=934274

بدأت سّلطنة عُمان اليوم رسميًّا الحملة الوطنيّة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد ١٩) تحت شعار “التّحصين وقاية”، الذي يشمل جميع المقيمين والوافدين في السلطنة وستكون الأولوية لمن هم في خطوط الدفاع الأولى من القطاع الصحي وكذلك الأشخاص الذين يشكل الفيروس خطورة على حياتهم من المتقدمين في العمر وممن لديهم أمراض مزمنة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وزير الصحة الدكتور أحمد بن محمد السعيدي تلقى اليوم أول جرعة من لقاح ” فايزر – بيونتيك ” المُضاد للفيروس بمجمع السيب التخصّصي إيذانًا ببدء الحملة .

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