جولات تفتيشية للموارد البشرية على المنشآت التجارية

المناطق - واس

أسفرت الجولات التفتيشية التي نفّذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، خلال الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية بالمنطقة، عن ضبط 1413 مخالفة.

وشملت الجولات التفتيشية البالغ عددها 6460 جولة، محافظات جدة بواقع 3051 جولةً ضُبطت خلالها 768 مخالفة، والطائف 1330 جولة ضُبطت خلالها 409 مخالفات، والعاصمة المقدسة 1579 جولة ضُبطت خلالها 207 مخالفات، والقنفذة 500 جولة ضُبطت خلالها 29 مخالفة .

وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.