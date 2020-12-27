تطبيق PhotoRoom .. يوفر للمستخدمين ميزة تفريغ الصور من الخلفية

تطبيق PhotoRoom .. يوفر للمستخدمين ميزة تفريغ الصور من الخلفية

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تطبيق PhotoRoom .. يوفر للمستخدمين ميزة تفريغ الصور من الخلفية

تطبيق PhotoRoom .. يوفر للمستخدمين ميزة تفريغ الصور من الخلفية
http://almnatiq.net/?p=934277
المناطق - الرياض

منذ عقدين من الزمن كان المستخدمون يعتمدون على أجهزة الكمبيوتر وبرامجه من أجل القيام بتفريغ صورة من خلفيتها أو التعديل عليها أو جمعها بصورة أخرى بشكل احترافي، وكانت الأغلبية العظمى من المستخدمين يعتمدون برنامج الفوتوشوب الشهير، ولكن مع تطور الأجهزة الذكية التي فتحت بدورها بابا وأعطت مساحة كبيرة للمطورين لنشر إبداعاتهم، ظهر كثير من التطبيقات التي تنفذ هذه العملية وبكل سلاسة وسهولة بشكل آلي أو بضغطة زر واحدة، ومن هذه التطبيقات تطبيق PhotoRoom الذي يقوم بتنفيذ هذه العملية بشكل مباشر على الهواتف الذكية.
ويعد التطبيق بمنزلة محرر صور مثير للاهتمام يمكنه إزالة الخلفيات من صور المستخدمين بحيث يمكنهم بسهولة إنشاء صور جديدة من العناصر المعزولة من هذه الصور، كذلك استخدام تلك الصورة المعزولة في أي من مشاريع الصور الأخرى الخاصة بهم، وكل ذلك بضغطة زر واحدة لا غير.
وما يميز التطبيق هو أنه يقوم بتحرير أو استخلاص المحتوى من الصورة، وليس تحرير وحدات البكسل، وذلك بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، كذلك يأتي التطبيق بأدوات طمس الخلفية أو محوها أو حتى إزالة تشبعها للحصول على دفعة لونية تجعل الصور نابضة بالحياة ويمكن استخدامها لأكثر من غرض.

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