‏مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة يزور وحدات القوات المسلحة في ‫المنطقة الشمالية الغربية‬

المناطق - الحدود الشمالية

قام فضيلة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني بزيارة وحدات القوات المسلحة في المنطقة الشمالية الغربية والتقى خلال الزيارة بقائد المنطقة الشمالية الغربية وقائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية ومدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بتبوك كما التقى فضيلته بقائد قوة طريف وقائد القاعدة الجوية بمنطقة الجوف .

والقى فضيلته محاضرات عقائدية و علمية على منسوبي هذه القطاعات.

كما اطلع فضيلته على أعمال وإحتياجات الشؤون الدينية في هذه القطاعات ووقف على ماتقوم من أدوار مهمه ومن أهمها دورها الإيماني في رفع الروح المعنوية للقوات المسلحة بالمنطقة وتذكيرهم بفضل الله عليهم في حماية هذا الوطن الغالي وما من الله به عليه من هذه القيادة المباركة تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.