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سكني: 48٪ نمو في أعداد الأسر التي سكنت منازلها في 2020

سكني: 48٪ نمو في أعداد الأسر التي سكنت منازلها في 2020

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سكني: 48٪ نمو في أعداد الأسر التي سكنت منازلها في 2020

سكني: 48٪ نمو في أعداد الأسر التي سكنت منازلها في 2020
http://almnatiq.net/?p=934296

ارتفع متوسط أعداد الأسر، التي سكنت منازلها ضمن برنامج سكني، منذ بداية العام حتى شهر نوفمبر بنحو 48 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، كما ارتفع متوسط أعداد الذين استفادوا من البرنامج بنحو 57 في المائة، مقارنة بالأشهر نفسه من العام الماضي.
ووفقا لـ”الاقتصادية”، فإن متوسط أعداد الأسر، التي استفادت من برنامج “سكني” خلال العام الجاري تجاوزت 33 ألف أسرة شهريا، فيما كانت لا تتجاوز 21 ألف أسرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2019، وبلغ متوسط، الذين سكنوا منازلهم بحسب “سكني” 11200 أسرة شهريا بعد أن كانت تقدر بـ7500 أسرة خلال 2019.
واستفادت 37379 أسرة خلال شهر نوفمبر الماضي، بينهم 14741 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر، التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية، التي يقدمها البرنامج منذ مطلع العام 356808 أسر، منها 122731 أسرة سكنت منازلها.
وبلغ مجموع أعداد الأسر المستفيدة من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة نحو 112628 أسرة، فيما تجاوزت حجوزات مستفيدي “سكني” للوحدات السكنية تحت الإنشاء 83 ألف وحدة، وتم إصدار 89273 عقدا لأراض سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، إضافة إلى 71903 أسر استفادت من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي،أغلبيتهم استفادوا من البرنامج ضمن إجراءات إلكترونية.

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