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أمير نجران يلتقي مدير شركة الكهرباء بالمنطقة

أمير نجران يلتقي مدير شركة الكهرباء بالمنطقة

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أمير نجران يلتقي مدير شركة الكهرباء بالمنطقة

أمير نجران يلتقي مدير شركة الكهرباء بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=934299

التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، المهندس سالم بن حمد آل دغفان بمناسبة تكليفه مديرًا لكهرباء منطقة نجران.
واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير عن أعمال الشركة خلال العام الحالي 2020م، ومحافظتها على إنجازها بالحصول على تقييم 5 نجوم في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بنسبة 92٪ وتقليص نسبة الفاقد في الطاقة إلى 3% وتغطية الإيصال لعدد المشتركين بنسبة زيادة عن المستهدف وتخفيض متوسط تكلفة الإيصال، إضافةً إلى تحسين مؤشرات الموثوقية لمتوسط عدد ومدد الانقطاعات لكل مشترك وتحسين متوسط زمن المعالجة.

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