الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير التعليم بالرياض

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير التعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي.

وقدم الوهيبي لسموه تقريراً عن الاختبارات -عن بعد- من خلال منصة مدرستي في مدارس منطقة الرياض.

من جانبه أشاد الأمير فيصل بن بندر بجهود إدارة التعليم بمنطقة الرياض والوزارة واهتمامهما بنواتج الطلاب والطالبات التعليمية والعلمية وما جرى تنفيذه لمعالجة الفاقد التعليمي, منوهاً بما يحظى به التعليم من دعم واهتمام القيادة الرشيدة وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات.