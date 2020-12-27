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هيئة حقوق الإنسان تشدد على ضرورة حماية العمال من موجات البرد القارس

هيئة حقوق الإنسان تشدد على ضرورة حماية العمال من موجات البرد القارس
http://almnatiq.net/?p=934317
المناطق - واس

أكدت هيئة حقوق الإنسان على ضرورة حماية العمال من البرد القارس سواءً في بيئة العمل أو السكن، وتوفير المعينات التي تساعدهم على العمل في فصل الشتاء، وتجنيبهم التعرض لموجات البرد وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على صحتهم، خاصةً في الأعمال المكشوفة، والتقيد في ذلك بأنظمة السلامة والصحة في بيئة العمل كعامل رئيس لحفظ حقوق العمال، مما ينعكس على استقرارهم ورفع مستوى أداء العمل إيجاباً.
وشددت على أن حماية سلامة وصحة العاملين واجب على كل الجهات، وقد شرّعت المملكة أنظمة تضمن تطبيق أفضل معايير السلامة والصحة المهنية وحماية حقوق العمال، وفي مقدمتها نظام العمل الذي اشتمل على العديد من المواد التي تُعنى بسلامة وصحة العامل، كما صدرت العديد من القرارات واللوائح والمبادرات في هذا الإطار مثل لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، والبرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية.
ودعت الهيئة إلى أهمية توفير السكن الملائم الذي تتوفر فيه معايير الحماية من البرد خاصةً في مثل هذه الأيام التي تصل فيها درجات الحرارة إلى انخفاضات حادة، مما يهدد صحة العمال القاطنين فيه، كون السكن الملائم يعد أحد مقومات المستوى المعيشي اللائق كعامل أساسي للتمتع بالحقوق.

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