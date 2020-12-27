وزير البيئة يدشن ويضع حجر الأساس لـ 17 مشروعًا بيئيًا ومائيًا بمنطقة حائل تتجاوز قيمتها 810 مليون ريال

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دشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، خلال زيارته اليوم لمنطقة حائل 11 مشروعاً لخدمات المياه والزراعة والبيئة، بتكلفة تجاوزت قيمتها الـ 576 مليون ريال، إضافة إلى وضع حجر الأساس لـ 6 مشروعات مائية وزراعية وبيئية أخرى بتكلفة مالية بلغت أكثر من 234 مليون ريال.

وتأتي زيارة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة لمنطقة حائل استجابة لتوجهات القيادة الرشيدة في تلمس احتياجات المواطنين وزيارتهم في مناطقهم في مختلف أرجاء المملكة، ودعم مجموعة الإنجازات المتوالية للوزارة من المشاريع الحيوية، التي تستهدف تعزيز إيصال خدمات الوزارة المتنوعة من خلال 17 مشروعًا جديدًا؛ للإسهام في دعم الاستفادة المائية والبيئية بالمنطقة وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن هذه المشاريع النوعية تم تنفيذها وفق أفضل الممارسات العملية وتعكس سير الوزارة ممثلة في شركة المياه الوطنية ‏وفق استراتيجية متناغمة وخطط تنفيذية مترابطة؛ لتحقيق الاستدامة المائية والبيئة في المنطقة، مبينة أن أولى هذه المشروعات تتمثل في ربط القرى الواقعة على الدرع العربي بخط ناقل للمياه يصل بين “فيضة بن سويلم”، ومحافظة الشملي بأطوال بلغت 65 كم2، وذلك ضمن مشروع المياه الشامل وإيصالها للمستفيدين بتكلفة مالية تجاوزت الـ24 مليون ريال.

ولمواكبة الطلب على المياه في المنطقة، أكدت الوزارة أن جولة معالي الوزير شملت تدشين وتنفيذ خط نقل المياه من طابة إلى محافظة الشنان، ومركز فيد بأطوال تجاوزت 44 كم2، وبتكلفة مالية تجاوزت 20 مليون ريال، كما شملت تنفيذ مشروعين لشبكات المياه في محافظتي الشملي والغزالة، بأطوال تجاوزت 417كم2؛ لخدمة أكثر من 23 ألف مستفيد، وبتكلفة مالية بلغت أكثر من 72 مليون ريال، وذلك ضمن إيصال مياه الشرب للمستفيدين وزيادة نسبة الخدمات لتغطية المياه في المنطقة.

‏وأشارت الوزارة إلى أنه وضمن خططها لدعم التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمنطقة، فقد تم تنفيذ مشروعين لاستبدال عدادات المياه القديمة بأخرى ذكية بمدينة حائل، ومحافظات وقرى المنطقة، لتصل نسبة تغطية العدادات الذكية بالمنطقة إلى 100%، ما أسهم في ربط الدوائر الإلكترونية وتشغيل نظام القراءات عن بعد ‏دون تدخل بشري، وبتكلفة مالية تجاوزت قيمتها الـ 64 مليون ريالًا.

‏وضمن خطط واستراتيجيات الوزارة لدعم الاستدامة البيئة ‏بالمنطقة، أكدت الوزارة أنه تم خلال زيارة معالي الوزير الفضلي تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة حائل، ومضاعفة سعة المعالجة اليومية بها من 75 ألف م3في اليوم الواحد، لتصل ‏إلى 150 ألف م3 يوميًا، مشيرة إلى أنها تستهدف من هذا المشروع خدمة أكثر من 229 ألف مستفيد بتكلفة تجاوزت167 مليون ريال.

‏في سياق متصل أكدت الوزارة أنه تم تدشين 3 مشروعات للعمل على زيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئة، ورفع الضرر البيئي في منطقة حائل، من خلال تنفيذ ما يزيد عن 204 كم2 طولي من الشبكات، ‏وتنفيذ أكثر من 6500 توصيلة صرف صحي منزلي في مدينة حائل؛ ‏لخدمة أكثر من 46 ألف مستفيد بتكلفة تجاوزت 203 مليون ريال.

‏إلى هذا، كشفت الوزارة أنه تم العمل خلال الجولة في مسار مواز؛ ‏لتنفيذ مشروع محطات معالجة الصرف الصحي المدمجة؛ لإغلاق مرام الصرف الصحي في المنطقة، والذي ساهم في إغلاق ‏27 مرمى من أصل 31 مرمى؛ ‏لدعم الإصحاح البيئي وبتكلفة مالية قاربت الخمسة ملايين ريال.

‏‏على جانب أخر، أكدت الوزارة أنه تم وضع حجر الأساس لـ 6 مشروعات مائية وزراعية أخرى بتكلفة مالية بلغت أكثر من 234 مليون ريال، كان المشروع الأول منها: تنفيذ الخط الناقل، وشبكات الصرف الصحي بضاحية الملك فهد؛ لاستهداف زيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي، ورفع الضرر البيئي، ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع ما يقارب الـ 8 آلاف مستفيد، بتكلفة تقدر قيمتها الإجمالية بـ 35 مليون ريال.

‏وتضمن المشروع الثاني وضع حجر الأساس لتنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة بقعاء، وكذلك استهدف زيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي ورفع الضرر البيئي، وسط توقعات بأن يستفيد من المشروع 3 آلاف مستفيد، فيما تقدر تكلفته المالية بأكثر من 28 مليون ريال، بينما اشتمل المشروع الثالث العمل على إيصال المياه المتجددة من محطة المعالجة الثلاثية بمدينة حائل إلى منتزه حائل الوطني، وهو عبارة عن خط ناقل بطول 7 كيلومتر، وخزان بسعة 5 آلاف م3، ومحطة ضخ، بهدف تعظيم الاستفادة من المياه المتجددة، ودعم الغطاء النباتي، وتقدر تكلفته المالية بأكثر من 13 مليون ريال.

‏وأبانت الوزارة أن المشروع الرابع يتمثل في وضع أساس لتنفيذ برج مياه في مدينة حائل على مساحة تقارب 70 ألف م2 بموقع استراتيجي وبطول 114 م، ويتضمن خزان أرضي على مساحة 10 آلاف متر مكعب، وخزان علوي بسعة 3 آلاف م 3، ويتضمن كذلك أدوارًا استثمارية، كما يطل على مدينة حائل، ويشتمل على مسطحات خضراء ونوافير، ويستهدف دعم العمليات التشغيلية، وتعزيز الفرص الاستثمارية لقطاع المياه، ويعد معلمًا لمدينة حائل، وتقدر تكلفته المالية بـ 125 مليون ريال في مرحلته الأولى.

‏وتستهدف الوزارة من المشروع الخامس إنشاء محطة لإكثار البذور والشتلات بمنطقة حائل وتقدر تكلفته بأكثر من 2.4 مليون ريال، لتنمية الغطاء النباتي، وإنتاج أصناف محاصيل وأشجار بستانية ذات جودة عالية، وكذلك إنتاج شتلات فاكهة متعددة الأصناف، وأخيرًا المشروع السادس والذي يتمثل في تعزيز الأبحاث التطبيقية للمياه الداخلية بتكلفة تقدر بتسعة وعشرون مليون ريال، ويستهدف تحسين بيئة الاستزراع في المياه الداخلية “كفاءة انتاجية وتسويقية”، وكذلك تحسين معدلات البقاء، والتحول الغذائي، وإدخال أصناف اقتصادية جديدة بالمنطقة.

