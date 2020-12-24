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أمانة منطقة عسير تنفذ ٣٨٦٥ زيارةً رقابية وتُغلق ٣٥٦ منشأةً وتُصادر ١١٨٣٩ كجم خلال الأسابيع الماضية

أمانة منطقة عسير تنفذ ٣٨٦٥ زيارةً رقابية وتُغلق ٣٥٦ منشأةً وتُصادر ١١٨٣٩ كجم خلال الأسابيع الماضية

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أمانة منطقة عسير تنفذ ٣٨٦٥ زيارةً رقابية وتُغلق ٣٥٦ منشأةً وتُصادر ١١٨٣٩ كجم خلال الأسابيع الماضية

أمانة منطقة عسير تنفذ ٣٨٦٥ زيارةً رقابية وتُغلق ٣٥٦ منشأةً وتُصادر ١١٨٣٩ كجم خلال الأسابيع الماضية
http://almnatiq.net/?p=934326

قامت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارة الرقابة الصحية بجولات رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية، ضمن حملة الرقابة التي بدأتها الأمانة على المطاعم والمنشآت الغذائية على مستوى المنطقة بمتابعة سمو أمير المنطقة.
وفي ذات السياق، أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الجهود الرقابية تأتي ضمن حملة الأمانة وذلك للتأكد ومتابعة الاشتراطات النظامية والبلدية والاحترازية، مشيرًا إلى أن الفرق الرقابية بذلت جهودًا كبيرة ولا زالت في متابعة هذه المنشآت على مستوى بلديات ورصدت مخالفات متنوعة منها سوء النظافة العامة والعاملين وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية والعثور على مواد غير صالحة للاستهلاك إضافة إلى سوء الحفظ والتخزين.
وبين الدكتور الحميدي أن عدد المطاعم التي تمت زيارتها خلال الأسابيع الماضية ٣٨٦٥ مطعماً المُطابق منها للاشتراطات بلغ ٢٣٥٧ وغير المُطابق بلغ عددها ١٤٦٠، مضيفاً أن الفرق طبقت العقوبات النظامية على المخالفين حيث تم رصد ١٤٦٠ مخالفة وإغلاق ٣٥٦ وسحب ٥٣٥ عينةً لإجراء الكشف عليها في مختبر الأمانة عينات، مبينًا أنه نتج عنه هذه الجولات مصادرة ٤٤٦٧ لترا و ١١٨٣٩.٥ كجم من الأغذية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك.
الجدير بالذكر، فإن الحملات الميدانية التي ينفذها مراقبو أمانة المنطقة وبلدياتها لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين حققت نتائج إيجابية على مستوى الأمانة وبلدياتها، حيث زار أمين المنطقة مع بداياتها عدة مطاعم ومنشآت في أبها ومحايل والمجاردة وتنومة واتخاذ العقوبات النظامية ومصادرة كميات من الأغذية غير الصالحة.

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