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أمير منطقة جازان يدشن مشروع الربط الإلكتروني بين إمارة المنطقة والشرطة

أمير منطقة جازان يدشن مشروع الربط الإلكتروني بين إمارة المنطقة والشرطة

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أمير منطقة جازان يدشن مشروع الربط الإلكتروني بين إمارة المنطقة والشرطة

أمير منطقة جازان يدشن مشروع الربط الإلكتروني بين إمارة المنطقة والشرطة
http://almnatiq.net/?p=934329
جازان - فضة عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، مشروع الربط التقني بين إمارة المنطقة ممثلة بوكالة الإمارة للشؤون الأمنية ووكالة الامارة لشؤون الحقوق وشرطة منطقة جازان عبر منصة “أمن”.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري وعددا من ضباط ومنسوبي شرطة المنطقة ، حيث استمع سموه لشرح موسع عن النظام التقني والإلكتروني وطرق التعامل معه مما يسهل نقل المعلومة بين الجهتين .
عقب ذلك شاهد سموه عرضا مرئيا عن مشروع الربط التقني واهدافه وآليه عمله بين الامارة وشرطة المنطقة لسرعة تقديم الخدمات الأمنية .
وأكد سمو الأمير محمد بن ناصر ، علي أهمية المشروع التقني مشيرا الى أن المملكة تتقدم في الجانب الرقمي على مختلف الصُّعد محليا وعالميا ، وتواصل تعزيز كفاءة خدماتها الحكومية، وتسابق الزمن في تحقيق التميز على مختلف الصُّعد، مشيداً بالجهود المبذولة لتحقيق التكامل الأمني والتقني، وذلك تحقيقا للتحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 وفقا لتطلعات القيادة الحكيمة-حفظهما الله- ، متمنياً للعاملين في المجال الأمني التوفيق في أداء أعمالهم، ومواصلة مسيرة النجاح.
وبين مدير شرطة جازان اللواء الزهيري ، التطور التقني الذي تشهده القطاعات الأمنية في ظل الدعم السخي غير المحدود من لدن القيادة الرشيدة, مشيراً إلى أن هذا التطور التقني لا يغني عن تطوير الكوادر البشرية، ودورهم محوري في إدارة النظم التقنية.
واضاف أن الربط التقني يسهم في تيسير الإجراءات، ونقل المعلومات بين الجهات المعنية، واختصار الوقت والجهد، وينسق الجهود، ويرفع كفاءة الاستجابة للحوادث الأمنية، والتنسيق بين الجهات الأمنية، بما يسهم في رفع مستوى الضبط، وينقل المعلومة بيسر وسهولة، ويعزز الاستجابة الفاعلة للوقوعات الأمنية والتعامل معها.

وبين مدير شرطة منطقة جازان اللواء عبدالله الزهيري أن نظام “آمن” يهدف إلى تيسير نقل المعلومة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتعدّ المنصة نواة للربط بين الإمارة وشرطة المنطقة إلكترونيا، وتهدف إلى تمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونيًا بشكل لحظي ويومي وأسبوعي وشهري، والبحث والاستعلام إلكترونياً عن القضايا الجنائية والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها بشكل فوري دون الحاجة للمكاتبات الورقية، كما تمكّن المنصة من عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات والموقوفين والمخالفات مع إمكانية تفعيل المسح الأمني المرتبط بالمنصة، إضافة إلى إمكانية التراسل إلكترونياً بدلاً عن المكاتبات الورقية وفق ما توفره المنصة، ويراعي الربط معايير وضوابط حماية وأمن المعلومات.
حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الامارة للشؤون الأمنية المكلف الدكتور سلطان بن خالد القرزوح وعددا من مسؤولي ومنسوبي الامارة والقيادات الأمنية بشرطة المنطقة.

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