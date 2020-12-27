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سلطنة عمان تنهي العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروجِ منها

سلطنة عمان تنهي العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروجِ منها

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سلطنة عمان تنهي العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروجِ منها

سلطنة عمان تنهي العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروجِ منها
http://almnatiq.net/?p=934332
المناطق - واس

أنهت سلطنة عمان العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروجِ منها عبر مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية.
وأوضحت اللجنةُ العليا المكلفةُ ببحثِ آليةِ التعاملِ مع التطورات الناتجةِ عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) برئاسة وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي أن إنهاء القرار سيطبق من صباحِ الثلاثاء 29 ديسمبر 2020م.
وقد أصدرت اللجنة عدة قرارات لحماية سائر أفراد المجتمع من انتشار مختلف سلالات فيروس كوفيد 19, منها إعادة اشتراط فحص لكوفيد 19 قبل القدوم إلى السلطنة من جميع دول العالم دون استثناء, وتعليق الإعفاء من العزل الصحي للقادمين في زيارات قصيرة إلى السلطنة تقلّ مدتها عن سبعة أيام, إضافة إلى التسجيل في تطبيق “ترصّد” قبل القدوم للسلطنة, وإلزاميّة الحصول على تأمين صحّي يشمل تغطية تكاليف علاج كوفيد 19، ويُستثنى من ذلك العمانيون ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة وحاملو بطاقة العلاج المجّاني.

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