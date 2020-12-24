احدث الأخبار

أمير القصيم يرأس جلسة المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم
منطقة القصيم
 سلطنة عمان تنهي العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروجِ منها
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يدشن مشروع الربط الإلكتروني بين إمارة المنطقة والشرطة
منطقة جازان
 أمانة منطقة عسير تنفذ ٣٨٦٥ زيارةً رقابية وتُغلق ٣٥٦ منشأةً وتُصادر ١١٨٣٩ كجم خلال الأسابيع الماضية
منطقة عسير
 وزير البيئة يدشن ويضع حجر الأساس لـ 17 مشروعًا بيئيًا ومائيًا بمنطقة حائل تتجاوز قيمتها 810 مليون ريال
منطقة حائل
 هيئة حقوق الإنسان تشدد على ضرورة حماية العمال من موجات البرد القارس
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تبرم مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني لحماية مواقعها من الهجمات الإلكترونية
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في الرياض
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير التعليم بالرياض
منطقة الرياض
 اقتصاد الصين سيتجاوز أميركا بأسرع مما كان متوقعاً
أبرز المواد
 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .. وزير الرياضة يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للحوكمة والامتثال لتعزيز النزاهة في الوسط الرياضي
أبرز المواد
 أمير نجران يلتقي مدير شركة الكهرباء بالمنطقة
منطقة نجران
أمير القصيم يرأس جلسة المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم

أمير القصيم يرأس جلسة المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم

منطقة القصيم
سلطنة عمان تنهي العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروجِ منها

سلطنة عمان تنهي العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروجِ منها

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يدشن مشروع الربط الإلكتروني بين إمارة المنطقة والشرطة

أمير منطقة جازان يدشن مشروع الربط الإلكتروني بين إمارة المنطقة والشرطة

منطقة جازان
أمانة منطقة عسير تنفذ ٣٨٦٥ زيارةً رقابية وتُغلق ٣٥٦ منشأةً وتُصادر ١١٨٣٩ كجم خلال الأسابيع الماضية

أمانة منطقة عسير تنفذ ٣٨٦٥ زيارةً رقابية وتُغلق ٣٥٦ منشأةً وتُصادر ١١٨٣٩ كجم خلال الأسابيع الماضية

منطقة عسير

أمير القصيم يرأس جلسة المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم

أمير القصيم يرأس جلسة المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم
http://almnatiq.net/?p=934335
المناطق - بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , جلسة المجلس البلدي لأمانة القصيم في أمانة المنطقة, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ورئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة

واستمع سموه من قبل رئيس المجلس البدي لأمانة منطقة القصيم خالد الخضر عن الأعمال والجهود التي يقدمها المجلس بالتكاتف مع كافة أعضاءه وأمانة المنطقة لتسهيل وخدمة المواطنين والمواطنات.

عقب ذلك شاهد سموه عرضاً مرئياً عن جهود المجلس منذ تشكيله, وشاهد سموه عرضاً عن مبادرة ضاحية الجامعة وضاحية الطرفية, بالإضافة إلى عرض عن انشاء عدد من المجسمات الجمالية لمدينة بريدة, والهوية المقترحة لمدينة التمور.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم عن فخره في كافة الأعمال والخطط التي يقوم بها رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم, مؤكداً على مواصلة النشاط بشكل أكبر لتعزيز وتنمية الضواحي, مشيراً على أهمية التكامل بين المجلس وأمانة المنطقة كون تخصصهم واعمالهم واحده وكافة الجهات الخدمية بالمنطقة, كون المجلس هو عين لأمانة المنطقة وبلدياتها وثقتنا فيهم عالية لتقديم كافة ما يعود للجانب البلدي بكل خير.

روابط ذات صلة

القيادات التعليمية والإِشرافية في تعليم القصيم تتابع سير الاختبارات

القيادات التعليمية والإِشرافية في تعليم القصيم تتابع سير الاختبارات
إطلاق سراح 101 مستفيد من العفو الملكي في سجون القصيم

إطلاق سراح 101 مستفيد من العفو الملكي في سجون القصيم
أمير منطقة القصيم يطلق مبادرة للحد من المغالاة في الديات

أمير منطقة القصيم يطلق مبادرة للحد من المغالاة في الديات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*