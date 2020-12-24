أمير القصيم يرأس جلسة المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم

المناطق - بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , جلسة المجلس البلدي لأمانة القصيم في أمانة المنطقة, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ورئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة

واستمع سموه من قبل رئيس المجلس البدي لأمانة منطقة القصيم خالد الخضر عن الأعمال والجهود التي يقدمها المجلس بالتكاتف مع كافة أعضاءه وأمانة المنطقة لتسهيل وخدمة المواطنين والمواطنات.

عقب ذلك شاهد سموه عرضاً مرئياً عن جهود المجلس منذ تشكيله, وشاهد سموه عرضاً عن مبادرة ضاحية الجامعة وضاحية الطرفية, بالإضافة إلى عرض عن انشاء عدد من المجسمات الجمالية لمدينة بريدة, والهوية المقترحة لمدينة التمور.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم عن فخره في كافة الأعمال والخطط التي يقوم بها رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم, مؤكداً على مواصلة النشاط بشكل أكبر لتعزيز وتنمية الضواحي, مشيراً على أهمية التكامل بين المجلس وأمانة المنطقة كون تخصصهم واعمالهم واحده وكافة الجهات الخدمية بالمنطقة, كون المجلس هو عين لأمانة المنطقة وبلدياتها وثقتنا فيهم عالية لتقديم كافة ما يعود للجانب البلدي بكل خير.