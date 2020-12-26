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أمير الشرقية اطلع على تقرير لجهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة

أمير الشرقية اطلع على تقرير لجهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة
http://almnatiq.net/?p=934339
الدمام - فهد المريخي

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) على تقريرلجهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، قدمه مديرعام الفرع المهندس عامر بن علي المطيري.
ونوه سموه بالرعاية والاهتمام الذي توليهما القيادة الرشيدة -أعزها الله- لقطاع البيئة والمياه والزراعة، مؤكداً سموه أن المنطقة الشرقية تزخر بثروات طبيعية متنوعة، منها الثروة السمكية والحيوانية، مما يوجب العمل للحفاظ عليها، وتنميتها، واستدامتها، مشيراً أن ذلك يبدأ بتحفيز العاملين وتطويرهم في مختلف المجالات، مضيفاً أن الحفاظ على البيئة ومكوناتها عمل تكاملي تشترك فيه كل الجهات، وذلك يتطلب شراكات فاعلة، وجهود مدروسة، قائمة على استقراء الاحتياجات، مبيناً سموه أهمية تنمية الغطاء النباتي والحفاظ على المراعي الطبيعية، وتكثيف جهود التوعية، وتشجيع المبادرات التطوعية لتنمية الغطاء النباتي، وإيقاع الجزاءات النظامية على المخالفين، مردفاً سموه بضرورة توسيع قاعدة دعم المزارعين وتنويع مسارات الدعم، سواءً عبر البرامج التدريبية، أو من خلال تحفيز إنشاء الجمعيات التعاونية، وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي، والاكتفاء في احتياجات السوق، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيداً سموه بجهود فرع الوزارة، متمنياً لمنسوبي الفرع التوفيق في أداء أعمالهم.
من جهته قدم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عامر المطيري، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل والمستمر لأنشطة وجهود الفرع، وحرصه على دعم القطاع الزراعي ورفع كفاءة الاستفادة من الثروة الحيوانية والسمكية في المنطقة، وتذليل العقبات أمام الصيادين والمزارعين ومربي المواشي، وتقديم جميع الخدمات التي تتواكب مع تطلعهم، مشيراً أن الفرع قد قدم عدداً من المبادرات ذات الصلة بهذا الشأن، وسعى لإقامة عدد من البرامج التطويرية لتمكين المستفيدين من خدمات الفرع للانتقال بأعمالهم لمستويات أفضل، إضافةً إلى جهود مكافحة الحشرات والأوبئة، ومكافحة ما يؤثر على الغطاء النباتي من التصحر وأسراب الجراد، وغيرها من المؤثرات.

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