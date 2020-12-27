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أمير الباحة يعلن التشغيل الجزئي لمستشفى المخواة الجديد .. بتكلفة تجاوزت 270 مليون ريال وبسعة سريرية تصل إلى 200 سرير

أمير الباحة يعلن التشغيل الجزئي لمستشفى المخواة الجديد .. بتكلفة تجاوزت 270 مليون ريال وبسعة سريرية تصل إلى 200 سرير

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أمير الباحة يعلن التشغيل الجزئي لمستشفى المخواة الجديد .. بتكلفة تجاوزت 270 مليون ريال وبسعة سريرية تصل إلى 200 سرير

أمير الباحة يعلن التشغيل الجزئي لمستشفى المخواة الجديد .. بتكلفة تجاوزت 270 مليون ريال وبسعة سريرية تصل إلى 200 سرير
http://almnatiq.net/?p=934370
المناطق - الباحة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بديوان الامارة ، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد بن عبدالله المجماج  ، حيث اطلع سموه على تقرير التشغيل التجريبي لمستشفى المخواة العام والذي تم الانتهاء من تنفيذه وتجهيزه بتكلفة جاوزت 270 مليون ريال وبسعة سريرية تصل إلى 200 سرير .وفي بداية اللقاء قدم المجماج إيجازاً عن بداية التشغيل للمستشفى ، مشتملة على خطة نقل المرضى ، وبداية إجراء العمليات الجراحية ، وتشغيل الأجهزة الطبية الحديثة ومرافق المستشفى ، إلى جانب تشغيل خمس عيادة منها عيادة العلاج الطبيعي والأسنان والعيون والجلدية والتغذية .بعدها أعلن سموه الكريم الافتتاح الجزئي للمستشفى اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين ، مؤكداً سموه أن المستشفى كان حلماً للقطاع التهامي وأصبح اليوم حقيقة ، وقال: “إن العبرة ليس بوجود المباني والتجهيزات ، وإنما بمن يعملون ويقدمون الخدمة الصحية وبوجود كوادر طبية متخصصة على أفضل مستوى وأن هذا ما يوجه به خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده – حفظهما الله – في كل مرفق جديد يُفتتح لخدمة المواطن ، وسيكون تشغيل جميع الأقسام في المستشفى بتاريخ 1442/6/8هـ ، مع تمنياتي لجميع أهلنا في القطاع التهامي بوافر الصحة والعافية” .وأضاف سموه : “إن مبنى المستشفى القديم سيتم الاستفادة من الجزء الجديد فيه بعدد من الخيارات الخاصة بالصحة ، كما يوجد جزء من المبنى القديم له قرابة 50 عاماً وأقر الدفاع المدني بعدم أهليته ، وسيتم النظر فيه من قبل الصحة لمعرفة مايتم فيه مستقبلاً ، موجهاً شكره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة لتعاونه في كل ما يخدم صحة المواطن” .

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