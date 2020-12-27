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وزارة النقل تحقق شهادة الالتزام بالتميز من المؤسسة الأوروبية للجودة

وزارة النقل تحقق شهادة الالتزام بالتميز من المؤسسة الأوروبية للجودة
http://almnatiq.net/?p=934385
المناطق - واس

حققت وزارة النقل شهادة الالتزام بالتميز Committed to Excellence C2E من المؤسسة الأوروبية للجودة EFQM بعد نجاحها في تحقيق الالتزام بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي.
كما يعد النموذج الأوربي للتميز المؤسسي الأوسع انتشارًا عالميًا، وقد حققت الوزارة الشهادة بعد ثمانية أشهر من التقييم والتحليل وتطبيق عدة مشاريع تحسينية تمسّ المعنيين من عملاء وشركاء وموظفين لضمان جودة الأعمال المقدمة لهم.
ويأتي ذلك ضمن اهتمام الوزارة في تمكين وتطوير العمل المؤسسي بمنهجيات ثابتة وموحدة، من خلال سعي الوزارة لإيجاد إطار عمل موحد للتميز المؤسسي وإرساء أسس الحوكمة التي تضمن استدامة العمل المؤسسي ومتابعة تطويره من قيادات الوزارة.
وعدّ معالي نائب وزير النقل رئيس لجنة التميز المؤسسي المهندس بدر بن عبدالله الدلامي هذا المنجز امتدادًا لعدة منجزات حققتها وزارة النقل نظير ما تقدمه من خدمات نوعية وأسس ومشاريع تنموية تسهم في تحسين البنية التحتية وتضمن جودة الأعمال، مؤكدًا أن هذه المعايير تمثل ما تتمتع به بيئة العمل في الوزارة من تميز وريادة، وعلى تميزها المؤسسي ورقي خدماتها المقدمة للمستفيدين.
مما يذكر أن عملية تقييم منح شهادة الالتزام بالتميز تتم عن طريق مقيمين دوليين معتمدين يتم تعيينهم من مقر المؤسسة الأوربية للجودة EFQM في بلجيكا، حيث يتم التقييم عبر عدة مراحل أبرزها التقييم المكتبي بناءاً على التقرير الذي تم رفعه من قبل الوزارة ومن ثم زيارة المقيّمين الميدانية للتحقق من تطبيق جميع المعايير المطلوبة للحصول على التقييم.
وتحرص الوزارة على إكمال مسيرة التميز المؤسسي كونها رحلة مستمرة، وأن الحصول على الشهادة هو خطوة أولى تليها حزمة خطوات ومشاريع ومبادرات تحسينية تنموية شاملة، من شأنها رفع مستوى التميز المؤسسي بالوزارة، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

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