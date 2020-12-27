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الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين لجنة تراحم وسجون المنطقة وشركة صالح المهنا لإنشاء مبنى إصلاحي وإقامة البرامج في سجون المنطقة

الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين لجنة تراحم وسجون المنطقة وشركة صالح المهنا لإنشاء مبنى إصلاحي وإقامة البرامج في سجون المنطقة

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الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين لجنة تراحم وسجون المنطقة وشركة صالح المهنا لإنشاء مبنى إصلاحي وإقامة البرامج في سجون المنطقة

الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين لجنة تراحم وسجون المنطقة وشركة صالح المهنا لإنشاء مبنى إصلاحي وإقامة البرامج في سجون المنطقة
http://almnatiq.net/?p=934398
المناطق - بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، توقيع اتفاقية تعاون تابعة للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنه “تراحم” بالمنطقة التي مثلها رئيس اللجنة سليمان العمري ، مع شركة صالح بن عبدالله المهنا للمقاولات ، ومع المديرية العامة للسجون بالقصيم ومثلها المدير العام اللواء خالد الجربوع.


وتستهدف بنود اتفاقية التعاون التابعة للجنة “تراحم” بالقصيم إنشاء مبنى إصلاحي وإقامة البرامج الإصلاحية والدورات التأهيلية لتهيئة النزيلة ومساعدتها على اكتساب المهارات العملية المتنوعة التي تمكنها من الدخول والانخراط في المجتمع ، وذلك بمقر إدارة سجن مدينة بريدة على مساحة إجمالية بلغت 2300م2.


بعد ذلك تسلم سمو أمير القصيم التقرير السنوي والإحصائي لإنجازات اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة لعام 2019م ، عقبها كرم سموه مدراء إدارات سجون المنطقة وذلك نظير جهودهم بالعمل خلال الفترة الماضية.

ودعا الأمير فيصل بن مشعل إلى كل ما يسهم في إنجاح عمل اللجنة وتقديم أفضل الخدمات للفئات المستفيدة من خدماتها ، في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لجميع المناطق والقطاعات, منوهاً بجهود وإنجازات لجنة “تراحم” في المنطقة , وحرص القائمين عليها على التنوع والتجديد في توقيع الاتفاقيات والمشروعات والبرامج الهادفة لتحقيق المفهوم الشامل للرعاية المتكاملة للنزلاء والنزيلات وأسرهم ، مشيداً ماقام به مدراء إدارات سجون المنطقة من أعمال وتسهيلات ساعدت اللجنة بعملها ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير التأهيل والإصلاح بسجون المنطقة العميد ناصر المضيان ، ومدير إدارة سجن بريدة العقيد مساعد الرعوجي ، ومدير إدارة سجن الرس العقيد عبدالله العميري ، ومدير إدارة سجن عنيزة سعود الأحمدي. 

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