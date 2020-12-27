الطيران المدني : السماح بسفر غير السعوديين إلى خارج المملكة

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وجهت هيئة الطيران المدني الناقلات الجوية العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية بالسماح لغير السعوديين بمغادرة المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فايروس كورونا المستجد.

وسمحت الهيئة للناقلات الجوية بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض، مشترطة عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة طائرته، وألا يخالط طاقم العاملين في مطار الوصول، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فايروس «كوفيد-19» في المملكة.

وأوضحت «الطيران المدني» أن هذه التعليمات لا تشمل الدول التي ظهر فيها فايروس كورونا المتحور، وفقا لما تقرره الجهة الصحية المختصة، ويجب على الناقلات التنسيق مع الإدارة العامة للنقل الجوي حيال ذلك قبل التقدم بطلب الرحلات.