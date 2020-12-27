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أمانة الجوف تقف على تُنَفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول
http://almnatiq.net/?p=934413
المناطق - الجوف

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان على تفعيل خطة العمل والطوارئ لمواجهة الأمطار على مستوى الأمانة والبلديات التابعة، خلال هطول الأمطار التي شهدتها مواقع مختلفة في المنطقة أمس.
وتفقد المهندس الشرعان ميدانيا سير العمل في محطة تصريف الأمطار رقم 1 على طريق الملك عبد العزيز، ومحطة رقم 2 بحي الصناعية على طريق الأمير عبدالإله، وأعمال التصريف في ميداني الصفا والمبخرة، وطريقي الأمير نواف والملك عبدالعزيز.
كما تابع أمين المنطقة من خلال غرفة العمليات بأمانة الجوف مشاركة الفرق والمعدات التابعة للأمانة والبلديات في تفعيل خطة الطوارئ في مختلف المواقع لسحب المياه ومتابعة قنوات التصريف والعبارات وفتح الطرق وإزالة التلفيات والأضرار.
وأكد الشرعان أن الأمانة خصصت غرفة عمليات وفرق الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة مدعومة بالآليات والمعدات الحديثة خلال هطول الأمطار وجريان السيول، لمتابعة المستجدات وإنجاز مهامها في وقت قياسي للتسهيل على المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وفقا لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.

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