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جامعة الأمير سطام تعلن بدء التسجيل في دبلوم الأمن والسلامة المهنية

جامعة الأمير سطام تعلن بدء التسجيل في دبلوم الأمن والسلامة المهنية

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جامعة الأمير سطام تعلن بدء التسجيل في دبلوم الأمن والسلامة المهنية

جامعة الأمير سطام تعلن بدء التسجيل في دبلوم الأمن والسلامة المهنية
http://almnatiq.net/?p=934416
المناطق - الرياض

أعلن معهد البحوث والخدمات الاستشارية بالشراكة مع كلية المجتمع بـ جامعة الأمير سطام عن بدء التسجيل في دبلوم  الأمن والسلامة المهنية للعام ١٤٤٢ هـ للفصل الدراسي الثاني.

للتسجيل ‪http://ssmd.psau.edu.sa‬
ويهدف الدبلوم إلى التعرف على مجموعة الإجراءات التي تؤدي لتوفير الحماية المهنية للعاملين والحد من خطر الإصابة على العمال والمنشأة ومحاولة منع وقوع الحوادث أو التقليل من حدوثها، وبالتالي توفير الجو المهني السليم الذي يساعد على:
التعرف على حقوق وواجبات كل من الموظف وصاحب العمل.
التعرف على متطلبات التوافق مع المعايير الدولية للأمن والسلامة العامة.
تحديد المخاطر في بيئة العمل واتخاذ الإجراءات السليمة للتغلب عليها.
اكتساب مهارة التدقيق على بيئة العمل وكتابة التقارير.
المميزات:
حصول الدارس على دبلوم الأمن والسلامة المهنية.
مسمى وظيفي بعد التخرج (مشرف أمن وسلامة مهنية).
الإلمام بمعايير السلامة الدولية وتطبيقها حسب طبيعة المنشأة.
معرفة طرق تقييم وتجنب المخاطر.
الفئات المستهدفة :
المدراء ورؤساء الاقسام والمشرفين على الأمن والسلامة المهنية.
مسؤولو الأمن والسلامة المهنية.
موظفو الأمن والسلامة المهنية.
المهتمون بمجال الأمن والسلامة المهنية.
الشهادات التي يحصل عليها الدارس :
يحصل الدارس على شهادة دبلوم في الأمن والسلامة المهنية صادرة عن جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.
شهادة تقدير من معهد البحوث والخدمات الاستشارية للمتفوقين.
شروط التسجيل :
شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.
لا يشترط اختباري القدرات والتحصيلي.
تفاصيل البرنامج :
مدة الدراسة: أربعة فصول دراسية .
مكان الدراسة: جامعة الأمير سطام (كلية المجتمع) بالخرج.
الرسوم: 5000 ريال سعودي للفصل الدراسي الواحد.

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