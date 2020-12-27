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نائب أمير المنطقة الشرقية يلتقي مدير عام تعليم الشرقية

نائب أمير المنطقة الشرقية يلتقي مدير عام تعليم الشرقية
http://almnatiq.net/?p=934419

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، يرافقه سفير التفوق الطالب محمد بن مروان الدوسري.
ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- لقطاع التعليم، لما يشكله من أهمية في تطور ونهضة الأمم، مبيناً أن الدولة بذلت الكثير لاستمرار العملية التعليمية في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا المستجد، مشيداً سموه بموهبة الطالب محمد الدوسري، وإلقائه المتميز، متمنياً له ولزملائه الطلاب التوفيق.
من جهته قدم مدير عام تعليم الشرقية الدكتور ناصر الشلعان شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي تعليم الشرقية، عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المتواصل والمستمر لمسيرة التعليم في المنطقة، ودعمهما لأبنائهم الطلاب، وحرصهما على تحفيز وتشجيع الطلاب على ابراز مواهبهم وقدراتهم.

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