احدث الأخبار

الهيئة العامة للمنافسة والجمارك السعودية توقعان مذكرة تعاون
أبرز المواد
 نائب أمير المنطقة الشرقية يلتقي مدير عام تعليم الشرقية
المنطقة الشرقية
 جامعة الأمير سطام تعلن بدء التسجيل في دبلوم الأمن والسلامة المهنية
محليات
 أمانة الجوف تقف على تُنَفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول
منطقة الجوف
 رئيس جامعة جازان يدشن مركز الأمن الإلكتروني
منطقة جازان
 “وافي” يرصد عدداً من المخالفات في مشاريع البيع على الخارطة
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية: حماية الغطاء النباتي وتنميته مسؤولية مشتركة .. والتوعية نقطة الانطلاقة في ذلك
المنطقة الشرقية
 الطيران المدني : السماح بسفر غير السعوديين إلى خارج المملكة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين لجنة تراحم وسجون المنطقة وشركة صالح المهنا لإنشاء مبنى إصلاحي وإقامة البرامج في سجون المنطقة
منطقة القصيم
 “الغذاء والدواء” تحذّر من جل معقم لليدين Rimaz Hand Sanitizer 100 ml
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها
منطقة الجوف
 وزارة النقل تحقق شهادة الالتزام بالتميز من المؤسسة الأوروبية للجودة
أبرز المواد
الهيئة العامة للمنافسة والجمارك السعودية توقعان مذكرة تعاون

الهيئة العامة للمنافسة والجمارك السعودية توقعان مذكرة تعاون

أبرز المواد
نائب أمير المنطقة الشرقية يلتقي مدير عام تعليم الشرقية

نائب أمير المنطقة الشرقية يلتقي مدير عام تعليم الشرقية

المنطقة الشرقية
جامعة الأمير سطام تعلن بدء التسجيل في دبلوم الأمن والسلامة المهنية

جامعة الأمير سطام تعلن بدء التسجيل في دبلوم الأمن والسلامة المهنية

محليات
أمانة الجوف تقف على تُنَفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول

أمانة الجوف تقف على تُنَفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول

منطقة الجوف

الهيئة العامة للمنافسة والجمارك السعودية توقعان مذكرة تعاون

الهيئة العامة للمنافسة والجمارك السعودية توقعان مذكرة تعاون
http://almnatiq.net/?p=934423

وقّعت الهيئة العامة للمنافسة والهيئة العامة للجمارك اليوم، مذكرة تعاون تهدف إلى زيادة تبادل المعلومات والدراسات بين الجانبين وتعزيز العمل المشترك لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ونشر ثقافتها وتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع التجاري ليكون حيويًا وجاذبًا ومتميزًا بالثقة وعدالة الأسعار والتنوع والابتكار، إضافةً إلى تعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال وحمايتها وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة.
وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، أن هذه الخطوة ستُسهم في توطيد العلاقة ومد جسور التعاون الفاعل بين الهيئة العامة للمنافسة والهيئة العامة للجمارك، لمواكبة التطورات والإصلاحات الكبيرة الجارية في الاقتصاد الوطني للمحافظة على بيئة المنافسة العادلة والشفافة لقطاع الأعمال، بما يمكِّن المنشآت من تحقيق مبادئ المنافسة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها الواعدة 2030، مُشيرًا إلى أن توقيع المذكرة يُحقق ما تسعى إليه الهيئة برفع مستوى التعاون والشراكة بيـن الهيئات والأجهزة الحكومية.
من جانبه أثنى معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، على هذه الخطوة التي من شأنها أن تُعزز التعاون والتنسيق بين الجهتين بما يخدم أهداف هذه المذكرة من خلال بناء تواصل مرن وفاعل يُسهم في تحقيق الأهداف المرجّوة، مؤكدًا أن الجمارك السعودية ستُقدم الدعم الكامل الذي يساعد الهيئة العامة للمنافسة في تعزيز جهودها لمكافحة الممارسات الاحتكارية عبر توفير المعلومات والبيانات اللازمة، والإسهام في نشر ثقافة المنافسة وتعزيز المعرفة بها.

روابط ذات صلة

جامعة الأمير سطام تعلن بدء التسجيل في دبلوم الأمن والسلامة المهنية

جامعة الأمير سطام تعلن بدء التسجيل في دبلوم الأمن والسلامة المهنية
“وافي” يرصد عدداً من المخالفات في مشاريع البيع على الخارطة

“وافي” يرصد عدداً من المخالفات في مشاريع البيع على الخارطة
الطيران المدني : السماح بسفر غير السعوديين إلى خارج المملكة

الطيران المدني : السماح بسفر غير السعوديين إلى خارج المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*