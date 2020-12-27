أمانة الشرقية تكرم الإعلاميين والإعلاميات المشاركين في جائحة كورونا

المناطق - الدمام

أقامت أمانة المنطقة الشرقية اليوم الأحد الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢٠ حفل تكريميا بالظهران، للإعلاميين في المنطقة الشرقية المشاركين في الحملة التوعوية التثقيفية التي أطلقتها الأمانة لمواجهة فيروس “كورونا “.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، عقب ذلك ألقى معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير كلمة تقدم فيها بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، والى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، اللذان وضعا صحة الإنسان أولا في مواجهة أخطر جائحة عرفها التاريخ.

وأضاف معاليه: كما يعلم الجميع حجم الدعم الاستثنائي الذي قدمته حكومتنا الرشيدة لكافة القطاعات لحمايته من تبعات كورونا.

بعدها قدم شكره للإعلاميين والإعلاميات المشاركين في مكافحة جائحة كورونا مع الأمانة، و تلبيتهم الدعوة لحضور هذه المناسبة الإعلامية التي تحرص عليها أمانة المنطقة الشرقية، لتكريم نخبة من الإعلاميين والإعلاميات في جميع وسائل الإعلام المختلفة نظير جهودهم مع الأمانة في مكافحة جائحة “كوفيد -١٩” ( كورونا ).

وقال إن الإعلام يلعب دوراً رئيسياً ومهماً خلال الأزمات على اختلافها، بالإضافة إلى كونه وسيلة تواصل بين الناس، لذلك لابد من فهم العلاقة بين الإعلام والأزمات، وهذا يتطلب منا جميعا وضع الخطط المناسبة للتعامل معها، وبشكل يساعد على التنبؤ بها قبل وقوعها أولا، ثم التقليل من الخسائر بعد وقوعها ثانياً، وهي مهمة تتطلب وجود إعلام متخصص ومدرب ومحصَّن.

فمنذ بداية الجائحة أطلقت أمانة المنطقة حملة إعلامية مكثفة، هدفت إلى بث رسائل إعلامية إيجابية للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية المجتمع بخطر الفيروس للحد من انتشاره، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع جميع وسائل الاعلام، والمهارات الإعلامية من أبناء وبنات الوطن الذين يتميزون بمهنية عالية.

وتابع معاليه كلمته بتشريف الأمانة لتكريم هذه الكوكبة نظير جهودها المتميزة وأمانتها التي حملتها على عاتقها طيلة السنوات الماضية لخدمة وطنهم بمصداقية عالية، وهو ما يميز الإعلام السعودي المبني على المواطنة.

وأبان المهندس فهد الجبير بأن هذه المناسبة الإعلامية تأتي إيمانا من أمانة المنطقة الشرقية بأهمية دور الإعلام وتأثيره وخاصة وقت الأزمات، ولذلك جاءت فكرة التكريم من منطلق الشكر والوفاء لجميع شركائنا الإعلاميين الذين عملوا معنا في التصدي لأخطر جائحة عرفتها البشرية من خلال الحملة التوعوية التثقيفية التي أطلقتها الأمانة منذ بداية الجائحة.

وأكد معاليه في كلمته على أن أمانة الشرقية تعمل على تطوير أدواتها الإعلامية ومواكبة المتغيرات في العصر الحاضر من خلال اتباع الطرق الإعلامية الحديثة وما يستجد في المجال الإعلامي بهدف تقديم أفضل المواد الإعلامية والنشر في القطاع البلدي، وخاصة فيما يتعلق بالإعلام الرقمي وهو ما نحرص على تطويره تطويرا ينسجم والاعلام المتسارع الذي يشهده الإعلام السعودي الحديث، ومن هنا انطلقنا في تطوير أدواتنا الإعلامية وجهازنا الإعلامي في الأمانة.

وتطرق معاليه في كلمته الى الإنجازات التي حققتها الأمانة على أرض الواقع منذ بداية جائحة كورونا وحتى منتصف شهر ديسمبر الجاري، حيث بلغ عدد الجولات الرقابية الصحية التي نفذتها الأمانة في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية أكثر من 170 ألف جولة رقابية، في حين بلغ عدد الجولات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة ١٥٨٣ جولة، كما بلغ عدد مخالفات التكدس في الأسواق المركزية ٣٨١٠ مخالفة، وعدد مخالفات التكدس في سكن العمالة ٩٠٩ مخالفة، وبلغ عدد الشهادات الصحية الصادرة خلال نفس الفترة ٩٦٧٨ شهادة، وبلغ معدل الكوادر البشرية المخصصة للنظافة ٩٢٧٧ فردا، والإصحاح البيئي ٤٥٧ فرد, فيما بلغ عدد آليات ومعدات النظافة ١٥١٥ معدة وآلية، وآليات ومعدات الإصحاح البيئي ١٨٧٠ معدة وآلية، والتي تستخدمها الأمانة في أعمال النظافة والاصحاح البيئي.

وفي مجال النظافة بلغت كمية النفايات المرفوعة أكثر من 11 مليون وأربعمائة طن، فيما بلغ عدد المواقع التي تم غسلها وتطهيرها وتعقيمها أكثر من 212 ألف موقع، كما بلغ عدد مخالفات التدابير الصحية المرتبطة بكوفيد ١٩ في الأسواق والمراكز التجارية ٨٣٧٩ مخالفة، إضافة الى مخالفات الأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات الحظر والتي بلغت ٤١٧٧ مخالفة، كما بلغت كمية المصادرات أكثر من 145 طن، إضافة الى إزالة أكثر من 894 ألف متر مكعب نفايات وأنقاض عشوائية، وبلغ معدل كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة بعد التخفيف بلغ أكثر من إثنان وثلاثون مليون وأربعمائة ألف لتر.

وأبان بأن الأمانة قدمت منذ بداية الجائحة معلومات توعوية تثقيفية حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها الجميع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الأخبار الصحفية، حيث تم نشر أكثر من 11 ألف تغريده، بلغ عدد مشاهداتها حوالي 17 مليون مشاهدة، وأكثر من 220 مقطع فيديو توعوي وإبراز منجزات، بلغ عدد مشاهداتها 30 مليون مشاهدة، ونشر أكثر من ثلاثة آلاف مادة إعلامية منذ بداية الجائحة تحتوي على جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النشرات التوعوية حول سلامة الغذاء والتسوق الآمن والوقاية والحد من انتشار جائحة كورونا.

بعدها ألقى وكيل الأمين لشؤون البلديات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان كلمة شكر فيها رعاية وتشريف معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لحفل التكريم، لافتا الى أن هذا العام تم اختياره بأن يكون عام الوفاء والشكر لتكريم جميع منسوبي وسائل الإعلام الذين ساهموا مع أمانة المنطقة الشرقية في مواجهة جائحة كورونا وهذا نابع من الشراكة الاستراتيجية بين الأمانة والإعلام.

كما أكد أهمية دور الإعلام في شرح القضايا وطرحها على الرأي العام فيما تتعاظم هذه الأهمية مع الأزمات والأحداث.

وقال إن مناسبة تكريم رجال الصحافة والإعلام هي فرصة للتعبير عن الشكر والتقدير لكل قلم وطني سخَّر وقته وجهده من أجل خدمة الدين والوطن، ومناسبة تنطوي على العديد من الدلالات التي تبرز دور الصحافة في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات.

وفي نهاية كلمته قدم محمد الصفيان شكره لكافة الإعلاميين والإعلاميات على مساهمتهم ودورهم الفعال في الحملة التوعوية التثقيفية التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية منذ بداية جائحة كورونا، والذي يأتي ضمن جهود الأمانة في مواجهة هذه الجائحة.

كما أكد على أن الأمانة كانت وستظل بيتا لكل الإعلاميين الذين يسعون لخدمة مجتمعنا برسالة تتبنى صياغة مستقبل أفضل لخدمة المجتمع.

بعد ذلك ألقى رئيس تحرير صحيفة اليوم الأستاذ عمر الشدي (ضيف الحفل) كلمة بهذه المناسبة قال فيها:

أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على رعايته حفل تكريم الإعلاميين الذي يأتي احتفاءً بجميع الإعلاميين المشاركين في حملة الأمانة التثقيفية التوعوية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الى أن الأمانة بذلت جهودا كبيرة في مكافحة هذه الجائحة والتي حققت نتائج إيجابية، إضافة الى أنها استمرت في تنفيذ مشاريعها التنموية بشكل احترافي وفق الجدول الزمني، وقدم الشدي شكره لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على إقامة هذه الاحتفالية التي تدل على الشراكة الاستراتيجية بين الأمانة والإعلام لخدمة المجتمع.

وفي نهاية الحفل قام معالي أمين المنطقة الشرقية بتكريم الإعلاميين والإعلاميات نظير جهودهم مع الأمانة في الحملة التثقيفية التوعوية لمكافحة كورونا.