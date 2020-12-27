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أمانة الشرقية تنفذ 1699 جولة رقابية وتضبط 29 مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال ثلاثة أيام

أمانة الشرقية تنفذ 1699 جولة رقابية وتضبط 29 مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال ثلاثة أيام
http://almnatiq.net/?p=934432
الدمام - المناطق

سجّلت أمانة المنطقة الشرقية خلال الثلاث أيام الماضية (29) مخالفة، جاء ضمنها (21) مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد19″،و (8) مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية، وذلك من خلال (1699) جولة رقابية صحية قامت بها الأمانة، و (8) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

في حين أنجزت الأمانة يوم أمس غسل وتعقيم وتطهير (2176) موقعاً، بمشاركة (470) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام (421.974) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

كما تم رفع (20.775) طن من النفايات، وإزالة (12.072) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9391) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

هذا وتؤكد الأمانة مواصلة الجولات الرقابية ومتابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتكثف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بتعاون المواطنين من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات في سياق ذلك بالتواصل مع مركز البلاغات (940)، وذلك لسلامة الجميع.

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