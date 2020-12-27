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شرطة المنطقة الشرقية: القبض على شخص تورط بسرقة المركبات و الاستيلاء على ما بداخلها

شرطة المنطقة الشرقية: القبض على شخص تورط بسرقة المركبات و الاستيلاء على ما بداخلها
http://almnatiq.net/?p=934436
المناطق - واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر) ، تورط بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي ؛ تمثلت بسرقة المركبات و الاستيلاء على ما بداخلها ، حيث تُقدر قيمة مسروقاته بـ (48,000) ريال ، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه كافةً، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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